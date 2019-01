Bielsa est... Austin Powers !

En Angleterre, il n’y a qu’un seul homme qui fait les gros titres aujourd’hui, c’est Marcelo Bielsa. Hier, l’entraîneur de Leeds United a fait peur à tout le monde en convoquant la presse. La rumeur d’une démission surprise s’est alors propagée sur les réseaux sociaux. Mais le coach argentin a finalement pris plus d’une heure pour expliquer à tous les journalistes présents sur place, pourquoi il avait demandé à un membre de son staff d’espionner l’entraînement à huis clos de son adversaire, Derby County. Une sorte d’agent secret qui fait penser au célèbre Austin Powers, comme vous le montre la Une du Sun et du Daily Star qui se sont amusés à faire des montages photo.

Bielsa est... James Bond !

Durant la conférence de presse, Marcelo Bielsa est même allé encore plus loin en disant qu’il le faisait pour toutes les équipes, et que cela n’avait rien d’illégal. Du côté du Daily Telegraph, cet épisode d’espionnage a inspiré une jolie Une en montrant Marcelo Bielsa déguisé en James Bond. Le tout accompagné d’un titre qui fait bien évidemment référence au film culte « vivre et laisser mourir », remplacé par « vivre et laisser espionner ». Sur le Daily Express, on s’amuse même à reprendre la célèbre réplique de James Bond : « mon nom est Bielsa, Marcelo Bielsa... »

Luka Modric à l’Inter ? C’est reparti !

Sur le Corriere dello sport, le grand dossier chaud de l’été dernier qui envoyait Luka Modric à l’Inter revient en première page. Le Croate se retrouve une nouvelle fois au cœur des rumeurs avec le club italien. Selon le journal transalpin, les dirigeants nerazzurri espèrent toujours le recruter cette année, que ce soit durant l’hiver (peu probable) ou même l’été prochain. L’heure est à l’optimisme du côté des Italiens. Le Real Madrid aurait même déjà pensé à le remplacer par Christian Eriksen (Tottenham).