Une troisième place mitigée pour l’Albiceleste

En Argentine, l’équipe nationale fait encore parler d’elle, en particulier son capitaine et maître à jouer Lionel Messi. En effet la Pugla s’est faite expulser dans une action assez improbable lors de la petite finale de Copa America face au Chili. Suite à une sortie de but, le milieu chilien Gary Medel est venu provoquer Messi. Ce dernier n’a pas réagi, mais l’arbitre de la rencontre a préféré expulser les deux joueurs. Le match se termine sur un score de 2-1 pour l’Argentine, mais c’est bien le carton rouge du numéro 10 qui fait la Une au pays.« Messi se gagne le bronze », titre Olé. Pour Mundo Deportivo, Lionel Messi est « exploité ». Et pour la Voz del Interior, c’est « une victoire avec un Messi rouge vif. »

Contact établi entre Matthijs de Ligt et Maurizio Sarri

En Italie, le club de la Juventus accélère dans le dossier De Ligt. Un premier contact entre Matthijs de Ligt et Maurizio Sarri aurait été établi. En effet selon Sky Italia, le défenseur néerlandais aurait appelé le coach de la Juve, information qui fait la Une de Tuttosport. Dans une longue conversation téléphonique, De Ligt aurait avoué à Sarri qu’il était prêt à rejoindre le club turinois, tandis que le technicien italien lui aurait expliqué ses idées de jeu et ce qu’il attend de lui. Sarri aurait d’ailleurs été impressionné par la mentalité du jeune défenseur de 19 ans.

Le dossier Pogba progresse chez les Merengues

Selon le journal l’Équipe, le Real Madrid revient à la charge pour le milieu français. En effet, les dirigeants madrilènes vont faire une nouvelle offre à Manchester United. Bien loin des 150M€ demandés par les Red Devils, il s’agirait là de 80M€ avec éventuellement Gareth Bale dans la transaction. D’ailleurs selon The Times , la Juventus ne va pas se laisser faire sur le cas Paul Pogba ! La Vieille Dame s’apprête elle aussi à faire aussi une proposition à United, sauf que celle-ci avoisinerait les 120 millions de livres sterling, soit environ 133M€.

