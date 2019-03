« Ronaldo arrive dans la maison de Diego »

En Italie, un grand match est à venir et fait saliver la presse du pays. Le duel entre les deux premiers de Serie A a lieu ce soir, et d’après Tuttosport, « c’est le dernier piège » pour la Vieille Dame. La Juve peut boucler la lutte pour le titre avec une victoire à Naples explique le quotidien. Il est vrai qu’avec trois points supplémentaires, les Bianconeri en auraient seize d’avance sur les hommes de Carlo Ancelotti. Pour le Corriere dello sport ce sera « un vrai Gala ». Et puis la Gazzetta dello sport parle également de ce choc : « Soirée de Scudetto, Ronaldo arrive dans la maison de Diego ». Un match que le coach de la Juve, Massimiliano Allegri, considère comme crucial comme le rapporte le journal transalpin : « ce match vaut les 2 tiers du titre », a-t-il affirmé.

« Le Dragon est au tapis »

Ce week-end est décidément riche en affiches, puisqu’au Portugal se jouait un autre duel historique hier. Le FC Porto accueillait le Benfica et les hommes de Sergio Conceição ont subi une défaite (2-1) permettant à leur adversaire du soir de passer devant au classement. D’ailleurs pour le quotidien A Bola, Benfica a « une tête de leader ». Un jugement qui concerne aussi le jeune João Félix, qui a permis aux siens de revenir au score à la 26e minute. « L’Aigle vire en tête devant le Dragon », résume le journal Record. Et pour O Jogo pas de doute possible, « le Dragon est au tapis ».

Le Clásico, et le geste de Ramos enflamment l’Espagne

Et puis en Espagne, les Blaugranas ont emporté le Clásico sur le plus petit des scores, grâce à un but d’Ivan Rakitic. Ce dimanche toute la presse espagnole ne parle que du match. D’après le journal As, « le Real se rend » et dépose les armes. Le Barça devient la première équipe a gagner quatre matchs de suite à Santiago Bernabeu, précise le quotidien ibérique. Et c’est « un autre coup du Barça » pour Marca, puisqu’après la victoire il y a trois jours des Barcelonais à Madrid, ils ont remis le couvert. Dans la presse catalane, si on insiste sur cette victoire historique comme Mundo Deportivo qui titre « la fête », on crie aussi au scandale après l’altercation entre Sergio Ramos et Lionel Messi ! Pour le journal, c’est « une agression » sur la Pulga qui est restée « impunie ». Sport aussi enrage, et explique qu’il s’agit d’une « agression brutale », et que Ramos n’aurait pas dû continuer de jouer après son geste.