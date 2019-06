Dans un stade Widzewa Łódź (Pologne) rempli à ras bord, Ukraine et Corée du Sud s’affrontaient à la surprise générale. Une finale étonnante, mais relativement rafraîchissante dans un sport où quelques nations se partagent les trophées majeurs. Cette affiche inhabituelle prenait très rapidement un tournant inimaginable. Après seulement quelques secondes de jeu, Danylo Beskorovainyi venait écraser le pied de Hwang Tae-hyeon sur la ligne de sa surface de réparation. Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre, Ismail Elfath, désignait le point de penalty. Kangin Lee, pépite du Valence CF, ne se faisait alors pas prier et transformait l’offrande (0-1, 2e). Assommés, les Ukrainiens mettaient quelques minutes à réagir. Ils cadraient une première frappe sur un coup-franc lointain frappé par Serhii Buletsa, mais celle-ci était tranquillement captée par le portier sud-coréen (14e).

Après une entame parfaite, les joueurs de Chung Jung-yong affichaient un visage extrêmement prudent, alignant un bloc-bas qui faisait leur force depuis le début de la compétition. Trop imprécis, les Ukrainiens ne trouvaient pas la solution et tentaient de profiter de quelques coups de pied arrêtés pour fouler la surface de réparation sud-coréenne. Après trente premières minutes de piètre qualité, l’Ukraine relançait la rencontre. Servi dans la surface, Vladyslav Supriaga, attaquant du Dynamo Kiev, égalisait après un enchaînement efficace à quelques mètres de la cage adverse (1-1, 33e). Les Bleus affichaient alors un tout autre visage face à une Corée du Sud apathique malgré son ouverture du score prématurée et qui essayait ensuite de réagir sur des frappes lointaines à l’image de celles déclenchées par Se-Yun Kim (42e) puis Se-Hun O (45e). Ukraine et Corée du Sud rentraient au vestiaire sur ce score de parité.

Vladyslav Supriaga, héros du jour

Largement dominatrice jusque-là avec près de 68% de la possession, l’Ukraine repartait sur un autre rythme, préférant évoluer en contre. Elle était d’ailleurs toute proche de doubler la mise mais le centre à ras-terre de Sergiy Buletsa ne trouvait pas preneur (50e). Une première alerte pour la Corée du Sud, qui craquait un peu plus tard. Trouvé avec beaucoup de réussite, comme sur son premier but, Vladyslav Supriaga se présentait seul face à Gwangyeon Lee et croisait parfaitement sa frappe : imparable (2-1, 53e). Le stade, plein de plusieurs centaines de supporters ukrainiens qui avaient effectué le “court” déplacement, explosait. Enfin, cette finale prenait un tournant intéressant. Obligés de se découvrir, les Sud-Coréens paniquaient et subissaient les assauts adverses. Malheureusement pour eux, Serhii Buletsa ne cadrait pas sa frappe (59e), pas plus que Viktor Korniienko (64e).

Des occasions gâchées qui étaient proches de coûter cher aux Ukrainiens, sauvés un peu plus tard par un arrêt sensationnel d’Andriy Lunin, qui retrouvera le Real Madrid au retour des vacances (70e). Le portier de 20 ans s’imposait ensuite dans les airs (81e) avant de capter une tête de Se-Hun Oh (85e), rassurant une défense qui ne s’embarrassait plus à la relance. Un ultime contre sacrait définitivement l’Ukraine. Giorgi Tsitaishvili foudroyait la défense sud-coréenne d’une accélération impressionnante avant de décrocher une frappe qui envoyait son pays au septième ciel (3-1, 90e). Après cinq minutes de temps additionnel, Ismail Elfath sifflait la fin d’une rencontre qui sacrait les hommes d’Oleksandr Petrakov. Une première dans l’histoire du football ukrainien, qui écrit aujourd’hui l’une des plus belles lignes de son palmarès.

