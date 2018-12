Umtiti risque finalement l’opération

Le champion du monde pourrait rester au rayon infirmerie... En effet, la blessure de Samuel Umtiti inquiète de plus en plus en Catalogne, selon Sport. Le quotidien parle d’un dossier « Top Secret ». Alors que le FC Barcelone expliquait récemment que les nouvelles étaient rassurantes pour le défenseur français, les informations de Sport sont toutes autres. L’état de son genou s’est bien amélioré suite au traitement qu’il a subi mais le champion du monde a toujours une gêne. « Les services médicaux du club catalan l’ont examiné et pensent qu’il y a toujours un risque qu’Umtiti doive passer au bloc opératoire », explique le journal. Les nouvelles ne seraient donc finalement pas si bonnes que ça pour le Français...

Le Barça, le PSG et City vont devoir batailler pour de Jong

Toujours à propos du FC Barcelone, mais cette fois au sujet du mercato, De Jong fait toujours les gros titres des médias catalans. Ce matin c’est Mundo Deportivo qui en parle, et qui explique que le joueur est encore « plus proche ». Le Barça aurait sur la table les prétentions de l’Ajax, et celles du joueur. Les Blaugranas les jugeraient acceptables. Pour l’instant, les trois destinations préférés de Frenkie De Jong seraient le Barça, mais également le PSG et MAnchester City selon le journal catalan. La guerre pour la pépite néerlandaise est donc loin d’être terminée, et elle promet d’être épique.

L’AS Roma drague Michy Batshuayi

« Des matchs font se jouer le 26, mais tout le monde pense au mercato » s’amuse le Corriere dello sport. Le quotidien transalpin donne d’ailleurs une info croustillante sur le marché des transferts : l’AS Roma a des vues sur Batshuayi. L’attaquant belge serait même l’objectif numéro 1 du club romain cet hiver. Une autre rumeur revient avec insistance en Italie, celle de Ramsey du côté de la Juve. Lui qui sera libre cet été devrait jouer pour la Vieille Dame l’an prochain, avec un salaire de 10M€ par an selon le journal. Une signature qui fait également la une de Tuttosport qui titre : « la Juve tient Ramsey en main ».