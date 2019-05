Une liste cinq étoiles pour la Juventus

En Italie, déjà championne, la Vieille Dame n’a plus grand chose à jouer et regarde déjà vers la saison prochaine. Selon Tuttosport, une rencontre importante dans ce sens là va avoir lieu du côté de Turin, entre l’entraîneur Massimiliano Allegri et le président du club : Andrea Agnelli. D’après les informations du quotidien italien, le coach de la Juventus va demander d’augmenter le niveau de l’équipe. Il devrait donc y avoir des renforts cet été. Et la liste de Fabio Paratici, le directeur sportif bianconeri en ferait saliver plus d’un. Voici les noms, Pogba, Rabiot, De Ligt, Ndombele, Isco et James. Suffisant pour faire passer un cap en Ligue des Champions ?

Les Romais attendent la réponse de Conte

Toujours de l’autre côté des Alpes, on parle toujours du prochain entraîneur de l’AS Roma. Alors que Claudio Ranieri avait été nommé en mars dernier, il semble déjà qu’il ne sera plus sur le banc romain la saison prochaine. Pour prendre la suite, l’un des favoris est Antonio Conte, dont le club attend la réponse affirme ce dimanche le Corriere dello sport. Le quotidien transalpin ajoute que les médias français révèlent que Mourinho pourrait arriver à Rome. Il s’agit effectivement de L’Équipe, qui dévoilait cette information dans son édition d’hier.

« Un coup de massue »

En Angleterre, les tabloïds sont nombreux à réagir à la blessure de Mohamed Salah hier, lors de la rencontre entre Newcastle et Liverpool. Sur une longue ouverture, l’égyptien a pris la cuisse du gardien adverse Dubravka, et n’a pas pu se relever. Complètement sonné, Salah a du quitter ses partenaires. « Oh Mo pas encore » , se lamente le Daily Express. Pour le Daily Star, c’était tout simplement « un coup de massue ». D’ailleurs lors de la sortie de la star des Reds, les deux équipes étaient dos à dos (2-2). Et c’est Divock Origi, le remplaçant de Salah qui a finalement offert la victoire aux siens à la 86e minute. Permettant à Liverpool de croire encore en ses chances de titre. « La course continue » comme l’explique ce matin The Daily Telegraph.