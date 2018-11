Qui succédera au Cameroun, grand vainqueur de la CAN 2017 ? Cela devrait être normalement la grande question qui devrait entourer l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais à sept mois du tournoi qui accueillera 24 équipes et qui se déroulera pour la première fois en été, du 15 juin au 13 juillet, on se demande encore aujourd’hui où se jouera cette prestigieuse compétition. En effet, nommé pays hôte en septembre 2014, le Cameroun était menacé de perdre l’organisation de cet événement. La raison ? Il y a quelques jours, les inspecteurs de la Confédération Africaine de Football se sont rendus sur place à deux reprises afin de faire un état des lieux des infrastructures et voir l’avancée des travaux sur place.

Ce qui inquiétait puisqu’il y avait pas mal de retard. Les problèmes liés à l’insécurité étaient également au cœur de leurs inspections. Autant de points qui ne rassuraient pas vraiment l’instance dirigeante du football africain à quelques mois seulement du coup d’envoi de la CAN 2019. Ce vendredi était donc une journée cruciale pour le Cameroun et le football africain. Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football était réuni à Accra au Ghana, pays où se joue actuellement la CAN Féminine. Les hauts dirigeants devaient donc trancher dans le vif et décider de maintenir ou non l’organisation du tournoi au Cameroun l’été prochain.

Today, the @CAF_Online Executive Committee met in Accra, Ghana and has decided that @FecafootOfficie could not host the 2019 Total Africa Cup of Nations – Further information will follow soon at : https://t.co/9LkqZloPx3 pic.twitter.com/hV93vH2R0h — CAF (@CAF_Online) 30 novembre 2018

La CAF vient de communiquer. Elle a finalement choisi de ne pas organiser la compétition là-bas. « Le Comité exécutif s’est réuni à Accra, au Ghana, et a décidé que la fédération camerounaise ne pouvait pas accueillir la CAN 2019. » Le Président de la CAF, Ahmad Ahmad, a lui déclaré vouloir « soutenir le Cameroun, donner du temps au Cameroun, pour qu’ils puissent bien préparer une CAN ». Un vrai coup dur pour le Cameroun qui n’avait plus accueilli la compétition depuis 1972. La Confédération Africaine de Football va donc devoir s’activer pour trouver un nouveau pays hôte. Elle lance ainsi une nouvelle procédure d’appel à la candidature. D’après les informations venant des médias africains, le Maroc et l’Afrique du Sud seraient des candidats sérieux.