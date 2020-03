Liverpool tombe de haut face à Watford

Séisme en Angleterre, Liverpool est tombé ce samedi après 26 victoires et un match nul. La première défaite des Reds (0-3) fait les gros titres des tabloïds qui se régalent de la chute des anciens invincibles. À l’image du Daily Express selon qui les hommes de Jurgen Klopp ont été « humiliés » par cette équipe de Watford qui lutte pourtant pour son maintien en Premier League. D’ailleurs le bourreau de Liverpool est un joueur bien connu en France, puisqu’il s’agit d’Ismaila Sarr. L’ancien Rennais a marqué un doublé et fait la Une de The Independent. Après la déconvenue des siens, l’entraîneur allemand a donné les raisons de cet échec. Pour lui, les Reds n’ont pas été assez bons et c’est une défaite méritée, tout simplement.

« Des affiches de haine dégoutantes »

Du côté de l’Allemagne , une affaire fait énormément de bruit outre-Rhin. Pour Bild, les banderoles déployées à l’encontre du propriétaire Dietmar Hopp sont tout simplement « des affiches de haine dégoutantes ». Alors que le Bayern Muich menait largement sur la pelouse d’Hoffenheim (6-0), les supporters du club bavarois ont déployé une banderole qui fait polémique. L’arbitre a alors stoppé la rencontre. Hans Flick, les joueurs du Bayern et les dirigeants ont tenté de raisonner leurs propres supporters car la fédération est désormais très stricte contre toutes les formes de débordements. Les supporters du Borussia Dortmund peuvent en témoigner, eux aussi s’étaient montrés véhéments à l’encontre de Dietmar Hopp, résultat ils ont pris deux ans d’interdiction de déplacement à Hoffenheim. Alors que le match avait repris, les joueurs des deux équipes ont décidé d’apporter leur soutien au propriétaire en se contentant de quelques jongles au milieu de la pelouse et d’une passe à dix, en attendant que le chronomètre défile. Une scène plutôt hallucinante qui ne manque pas de faire réagir en Allemagne.

Jour de Clásico

Enfin en Espagne, c’est jour de Clásico ! Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone est très attendu. Les deux ennemis jurés vont se battre pour le titre et le vainqueur prendra une belle option pour la suite de la saison, raconte Marca en couverture. Comme chaque année, le débat fait rage entre les deux formations qui veulent se rendre coup pour coup et sauver l’honneur. Zinédine Zidane attend d’ailleurs un énorme soutien de son public de la 1ère à la dernière minute du match. Pour le quotidien Sport en revanche, « le Barça a une opportunité historique » ! Au Santiago Bernaneu, où Lionel Messi a ses habitudes, les Blaugrana peuvent faire un grand pas vers le titre. Si les Catalans l’emportent ce serait un coup de massue pour la bande à Zidane, et prendraient le large au classement.