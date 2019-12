Minamino bientôt à Liverpool

Ce jeudi soir, c’était soir de Ligue Europa et même si Arsenal, Wolverhampton et Manchester United jouaient tous les trois, ce n’est pas ce qui fait la Une en Angleterre aujourd’hui. C’est le Japonais de Salzbourg, Takumi Minamino qui s’affiche en première page des tabloïds anglais. Et pour cause, Liverpool est en passe de signer ce joli coup pour seulement 8,6 millions d’euros. Cet hiver, le Nippon de 24 ans pourrait s’engager pour l’équipe de Jürgen Klopp, au nez et à la barbe de Manchester United, qui était également sur le coup.

Pep Guardiola pourrait quitter Manchester City

Toujours en Angleterre, selon le Daily Mail, l’entraîneur espagnol Pep Guardiola aurait une clause secrète dans son contrat... pour quitter Manchester City à la fin de la saison. Alors que le coach est lié au club jusqu’en juin 2021. À un an de la fin de son contrat, il peut donc le briser, pour satisfaire les dirigeants des Citizens par exemple, qui seraient des grands fans de Mauricio Pochettino, toujours selon les informations du journal anglais. On rappelle que l’Argentin vient de quitter Tottenham il y a quelques semaines.

Mbappé, mieux que Messi et CR7

En France, les folles statistiques de Kylian Mbappé font la Une du journal L’Équipe ce vendredi. « Plus jeune joueur à être impliqué dans 30 buts (19 réalisations et 11 passes décisives) en Ligue des Champions, il totalise aussi, à presque 21 ans, 100 buts marqués en club », explique le quotidien sportif français, qui poursuit : « ce sont des temps de passage meilleurs que ceux de Messi ou Cristiano Ronaldo au même âge ». À titre de comparaison, Messi a atteint de telles statistiques à l’âge de 22 ans, alors que CR7 et Neymar, eux, c’était à 24 ans.