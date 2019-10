« Il va battre le record de Pelé »

En Italie, Tuttosport met bien sûr la victoire facile de la Squadra Azzurra en avant. Mais ce qui fait les gros titres du quotidien ce mercredi, ce sont les déclarations de Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo. L’agent de CR7 le compare au roi Pelé, et le voit même meilleur que la légende brésilienne. « Il va battre son record de buts », affirme ainsi Mendes. Ce dernier voit d’ailleurs un avenir radieux pour le quintuple Ballon d’Or en Serie A. « Le meilleur est encore à venir pour lui et il viendra avec le maillot de la Juve ». De quoi ravir les supporters bianconeri.

L’Italie a gagné 9 matchs de suite, une série historique

Toujours en Italie, le reste de la presse sportive parle de la sélection nationale. Avec un Marco Verratti capitaine, les Transalpins se sont imposés (5-0) contre le Liechtenstein. « Vittorio » titre le Corriere dello Sport, en référence au record que vient d’égaler l’Italie et Roberto Mancini avec ses 9 victoires de suite. Ce n’était plus arrivé depuis 80 ans, lorsque Vittorio Pozzo en était le sélectionneur. La Gazzetta dello Sport aussi parle de la victoire italienne et décrit l’équipe de Mancini comme un « rouleau Azzurro ». Le journal transalpin révèle aussi une interview de Mauro Icardi dans laquelle l’attaquant argentin déclare que cela pourrait être la bonne année pour l’Inter. Il se livre ensuite sur sa relation avec Thomas Tuchel, la concurrence avec Cavani ou encore l’accueil que lui a réservé le Paris Saint-Germain.

« Un moindre mal » pour la Roja

L’Espagne jouait aussi mardi soir et la Roja a eu du mal, menée au score presque toute la deuxième période par la Suède. La sélection ibérique a finalement réussi à égaliser à la 92e minute par le biais de Rodrigo. Ce dernier a donc arraché in extremis le match nul (1-1), mais également la qualification pour la Roja. Il s’agit de la 14e qualif de suite en phase finale d’une compétition internationale pour l’Espagne comme le rapporte Marca, qui titre « un moindre mal ». Superdeporte, le journal de Valence, met à l’honneur le héros du soir Rodrigo. Alors que du côté de Mundo Deportivo, par exemple, on se tourne déjà vers cet été, et l’Euro 2020 !

