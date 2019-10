« Mauvaises sensations » pour le Real

En Espagne, le Real Madrid a de nouveau trébuché ! Du côté de Majorque, les Merengues ont perdu 1-0. Il s’agit là de la première défaite en championnat pour les hommes de Zinédine Zidane. Marca y voit de "mauvaises sensations" et une partie néfaste contre une équipe bien organisée. Du côté du journal As aussi, on note cette mauvaise performance madrilène. Pour le média ibérique, le Real s’est fracassé sur le rocher Majorque, et "il n’y a pas de plan B" pour la Casa Blanca. D’ailleurs, avec cette défaite, Madrid a perdu sa première place au profit du rival barcelonais.

Les « deux martiens » sauvent la Juve

Du côté de l’Italie, la Juventus fait les gros titres. La Vieille Dame a battu Bologne (2-1), et deux hommes se sont particulièrement illustrés hier d’après La Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin les appelle « les deux martiens ». Le premier, c’est Gianluigi Buffon qui, d’un arrêt miraculeux, a sauvé son équipe écrit La Gazzetta. Le deuxième, c’est bien sûr Cristiano Ronaldo auteur de l’ouverture du score, marquant au passage son 701e but en carrière. Tuttosport aussi met à l’honneur CR7 et titre : « la charge des 701 ». Enfin, pour le Corriere dello Sport, c’est plutôt le tandem Ronaldo-Pjanic, les deux buteurs bianconeri, qu’il faut mettre à l’honneur.

Deux points séparent les neuf premiers

En Allemagne maintenant, la Bundesliga est historiquement excitante pour Bild. Il faut dire que les deux premières places sont occupées par deux invités surprises Monchengladbach et Wolfsbourg. Et surtout, les 9 premières équipes se tiennent en seulement deux points ! Hier, Monchengladbach perdait du côté de Dortmund (1-0) en embuscade à la 4e place. En revanche, le Bayern Munich n’a pas vraiment profité de cette mauvaise opération du leader allemand. En effet, les Bavarois n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à Augsbourg. Enfin, Schalke, actuel 6e du classement, joue ce dimanche contre Hoffenheim et pourrait bien chiper la première place.