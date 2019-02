Zidane et la Juve de nouveau réunis ?

En Italie, la Juventus règne toujours sans partage sur la Serie A. Pourtant, Tuttosport semble vouloir trouver un nouvel homme pour s’occuper de la Vielle Dame. Le journal transalpin titre « Max est à un carrefour ». « Allegri ne pense qu’au match de ce soir contre Frosinone et est loin d’avoir un discours porté sur l’avenir », explique ensuite le quotidien. Ce dernier fait référence aux récentes déclarations de l’entraîneur de la Juventus, arrivé à la tête du club en 2014 : « Je me sens bien ici, mais il n’y a rien de certain ». Et pour le journal italien, si changement il doit y voir, les pistes les plus chaudes sont toutes trouvées : il s’agit de Zinedine Zidane et de Jürgen Klopp !

« Lacazette voit rouge »

La presse anglaise aussi parle d’Europa League ce vendredi matin, comme The Guardian pour qui, « il y a du bonheur et de la douleur », avec la victoire de Chelsea (2-1) contre Malmö, mais la défaite des Gunners (1-0) face au Bate Borisov. C’est justement ce match qui fait beaucoup parler les tabloïds aujourd’hui, car la rencontre a été marquée par l’expulsion d’Alexandre Lacazette ! Le Daily Mail ne mâche pas ses mots et parle d’« humiliation » ! Les Gunners ont été « battu par les Biélorusses alors que l’attaquant français a vu rouge » poursuit le quotidien anglais. Auteur d’un coup de coude au visage de son adversaire avec qui il était au duel, Lacazette avait d’abord vu un but être refusé pour hors jeu. Un comportement que condamnait Unai Emery après la rencontre : « Nous devons contrôler notre frustration », a-t-il déclaré. Le Sun parle également de cette expulsion et s’en amuse, « Vin rouge », titre le journal anglais.

Mourinho s’en va avec un très gros chèque

Toujours en Angleterre, le Special One continue de faire les gros titres même quand il n’exerce plus en Premier League. Et pour cause, les médias anglais ont eu vent de la valeur des indemnités de licenciement qu’a touché José Mourinho après s’être fait viré par Manchester United. Le Daily Mirror parle ainsi de 15 millions de Livres Sterling dans la poche de l’entraîneur portugais, soit 17 M€. Plus largement le club des Red Devils aurait lâché un chèque de 22,3 M€ pour remercier Mourinho et tout son staff. C’est « le prix de l’erreur » résume le Mirror. Dans le Sun, on peut même voir le total des indemnités touchées par Mourinho depuis le début de sa carrière de coach, un montant qui fait rêver : plus de 62 millions de Livres Sterling soit près de 71 M€...