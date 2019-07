Les excès de bagages du Real Madrid

Au Real Madrid, c’est parti pour la tournée de pré-saison. Les joueurs se sont envolés pour le Canada, avec quelques « excès de bagages », comme le souligne le journal Marca. En effet, quelques indésirables ont fait le voyage avec le groupe professionnel. On retrouve parmi eux Mariano Diaz, Lucas Vazquez, Gareth Bale, Isco, Keylor Navas et James Rodriguez. Des ventes qui pourraient atteindre près de 200 M€, selon les estimations du quotidien. Une somme qui va notamment permettre d’avancer sur le dossier Paul Pogba.

Naples avance pour Rodrigo

En Italie, le Napoli aurait ralenti dans la course au recrutement de Mauro Icardi (Inter) et pense désormais à un autre attaquant. Il s’agit de Rodrigo de Valence d’après le Corriere dello Sport. Et même si le club espagnol réclame 70 M€ pour son buteur, les Italiens espèrent pouvoir négocier. Dans le même temps, James Rodriguez donnerait sa priorité au club napolitain. Carlo Ancelotti attend des recrues dans les prochains jours.

Daniel Sturridge à la recherche de son chien

Et enfin, en Angleterre, l’information la plus folle du jour. À la Une du Daily Star, on voit Daniel Sturridge, l’ancien joueur de Liverpool, et un chien. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant révèle qu’il s’est fait cambrioler, mais surtout qu’il s’est fait kidnapper son chien. Il lance un appel pour le retrouver, et affirme qu’il est prêt à payer le prix qu’il faudra. Il est désespéré.

