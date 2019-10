Marseille humilié par le PSG lors du Classique

En France, le Classique entre l’OM et le PSG a rapidement tourné à la démonstration pour les Parisiens. Victoire finale 4 buts à rien, avec un doublé de Mauro Icardi et un autre de Kylian Mbappé. Les joueurs de Thomas Tuchel sont « hors normes » pour le journal L’Équipe. Du côté de la presse phocéenne, le ton est à la critique acerbe. « Y’ en a marre », s’emporte La Provence, qui ajoute que leur olympique a été « surclassé, atomisé, humilié. On ne sait plus comment définir les raclées infligées à l’OM par Paris », se lamente le journal local qui ajoute : « celle d’hier est d’autant plus insupportable que les Olympiens ont donné l’impression d’abandonner le combat ».

Le Barça se rapproche d’un record du Real Madrid

En Espagne, le Clasico entre le Real et le Barça, reporté au 18 décembre alors qu’il était initialement prévu pour ce week-end, fait quand même parler. En effet, cette rencontre aurait été l’occasion pour les Blaugranas de se rapprocher un peu plus du Real Madrid dans l’histoire du championnat. Le Barça menace de passer devant la Casa Blanca, en tant qu’équipe la plus prolifique... Seuls 8 buts les séparent aujourd’hui, comme le rapporte Mundo Deportivo. Alors qu’il y a 30 ans, l’écart était de 139 unités.

Gareth Bale et son secret médical lancent une nouvelle polémique

Toujours en Espagne, c’est le cas Gareth Bale qui fait la une du quotidien Marca. Les blessures du Gallois n’en finissent plus de faire parler de l’autre côté des Pyrénées. En effet, Bale aurait fait une demande bien particulière au Real Madrid. Le joueur souhaiterait que ses résultats médicaux, et donc ses blessures, ne soient pas rendus publics. L’attaquant de la Casa Blanca fait donc valoir son droit de citoyen, à savoir le secret médical. Pas sûr cependant que cette nouvelle polémique plaise beaucoup aux dirigeants du Real.