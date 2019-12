En soulevant la Coupe du Monde l’an passé, la France avait réussi à placer 7 de ses représentants dans le top 30. Luka Modric avait résisté à cette vague bleu-blanc-rouge en remportant le trophée du Ballon d’Or devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. La donne sera bien différente pour l’édition 2019 car Lionel Messi, Virgil van Dijk et Sadio Mané apparaissent comme les trois grands favoris. L’Argentin tentera de glaner son sixième Ballon d’Or, ce qui serait un record absolu, alors que les deux joueurs de Liverpool n’ont jamais terminé sur le podium. Une première se dessine pour les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Réponse après 22h...

La cérémonie qui se tient au théâtre du Châtelet à Paris ne récompensera pas seulement le Ballon d’Or. Le trophée Lev Yachine sera attribué au meilleur gardien. Alisson Becker est pressenti pour remporter ce prix mais attention à Jan Oblak, Marc-André ter Stegen ou encore Ederson. Le Ballon d’Or féminin sera également remis pour la deuxième fois de l’histoire seulement. La Lyonnaise Ada Hegerberg devra probablement rendre son trophée pour le laisser à l’Américaine Megan Rapinoe, grande figure du football féminin qui s’est imposée sur la scène médiatique cet été en remportant la Coupe du Monde. Enfin, le meilleur jeune de moins de 21 ans sera récompensé du prix Kopa. Joao Felix et Matthijs de Ligt sont les favoris.

Le fil de la soirée :

19h43 : la délégation du Barça est déjà arrivée en force. Griezmann, Ter Stegen, De Jong et Lionel Messi, l’un des grands favoris du soir sont tous arrivés en compagnie de certains dirigeants comme Eric Abidal, le secrétaire technique, et Josep Maria Bartomeu, le président du club.

Bonjour Paris ! Notre arrivée dans la Ville- Lumière. #BallonDor pic.twitter.com/gv0RDfjRVy — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 2, 2019

19h40 : alors que les invités arrivent au compte-gouttes au théâtre du Châtelet, la soirée a déjà débuté puisque les 20 derniers du top 30 ont déjà été dévoilés. Voici le classement à l’heure actuelle.

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)

19h37 : bonsoir et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre la cérémonie en direct du Ballon d’Or avec nous.