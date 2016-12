3 pépites du Barça bientôt à Man City ?

D’après les informations du quotidien Sport, Manchester City aurait décidé de piller le centre de formation du FC Barcelone. En effet, le club anglais aurait ciblé trois pépites de la Masia (Pablo Moreno, Anssumane Fati et Nico González) et tenterait de les convaincre de rejoindre l’Angleterre. Cependant, ils n’ont pas encore 16 ans et ce genre de transfert est interdit. Alors les Citizens doivent attendre la fin de leur contrat avec le Barça pour pouvoir les recruter libre et les intégrer à leur centre de formation, à Manchester.

« Le nouveau Umtiti »

Samuel Umtiti a tout juste 23 ans. Il vient tout juste d’arriver au FC Barcelone. Mais pour le journal espagnol Mundo Deportivo, le club catalan est déjà à la recherche du « nouveau Umtiti » en la personne de Dayotchanculle Upamecano. C’est en tout cas la comparaison qu’à choisi de faire le quotidien ce jeune défenseur français de 18 ans qui évolue actuellement dans le championnat autrichien avec le Red Bull Salzbourg. Les dirigeants du FCB veulent donc miser sur l’avenir avec celui qui avait quitté Valenciennes à l’âge de 16 ans. Il est aussi courtisé par le RB Leipzig.

50 M€ sur 3 ans pour Axel Witsel

Si la Juventus a choisi de recruter le milieu de terrain Tomas Rincon, c’est une mauvaise nouvelle pour Axel Witsel, ciblé depuis de longs mois par le club turinois. Mais selon Tuttosport, le joueur du Zenit pourrait finalement accepter une offre venue de Chine. Un club lui propose 50 millions d’euros sur 3 ans. Cependant, le joueur préférerait signer dans le club de la Vieille Dame mais l’offre faite par les Bianconeri ne serait pas assez à son goût. La Chine ou la Juve ? Il doit prendre une décision aujourd’hui.