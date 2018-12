Dembélé, « bien réveillé »

Avec son but d’anthologie, Ousmane Dembélé a marqué les esprits en Espagne et ça se ressent dans la presse catalane aujourd’hui. « Dembéolé », « même Messi a applaudi avec admiration », « oh mon dieu Dembélé », peut-on lire dans Sport et Mundo Deportivo. Mais une presse qui n’a certainement pas oublié les problèmes de comportements d’El Mosquito, bientôt surnommé El Retardo. Cette fois-ci il était « bien réveillé », titre ironiquement le média catalan L’Esportiu, en référence à ses deux heures de retard à l’entraînement pour panne de réveil. « Le rebelle est béni » titre de son côté le journal Sport à sa Une.

Le Special One, c’est Salah

En Angleterre, la véritable star de la soirée c’était Mohamed Salah, que les tabloïds remercient aujourd’hui. Auteur du seul but de la rencontre entre Liverpool et Naples (1-0), il a qualifié les Reds en 8e de finales de la Ligue des Champions. « The Special One », « Mo oh oh », voici les différents surnoms que donne la presse anglaise à l’Égyptien, qui continue de briller dans son jardin qu’est Anfield, comme le souligne le Mirror.

« On se retrouve jeudi »

En Italie, c’est une autre ambiance, l’heure est à la peine. « On se retrouve jeudi », clame le Corriere dello Sport à l’intention de l’Inter et du Napoli. Les deux équipes italiennes, qui avaient la possibilité d’être en 8e de finale de la Ligue des Champions, sont finalement reversées en Ligue Europa. Terminé les matches le mardi et mercredi, ce sera le jeudi maintenant... Au contraire de l’AS Roma et de la Juventus, déjà qualifiés avant même de jouer ce soir.