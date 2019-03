Comme chaque lundi, nous vous dévoilons le classement des top buteurs européens. Pas de changement en première position puisque Lionel Messi avait fait le trou la semaine dernière avec un triplé contre le Séville FC en portant son compteur à 25 buts. Titulaire lors du Clàsico face au Real Madrid, l’attaquant argentin a réalisé un match correct, mais il est resté muet. Cela ne l’empêche pas de conserver sa place en haut du classement, mais la concurrence se rapproche. Kylian Mbappé est à l’origine de la révolte.

Deuxième, l’attaquant du Paris Saint-Germain a encore éclaboussé la Ligue 1 de son talent. Contre Caen ce samedi, le natif de Bondy a réalisé un match plein avec un doublé. Il a tout d’abord transformé un penalty avant de donner la victoire aux siens en fin de match (2-1). Il affiche 24 buts en 21 matches. Le podium est complété par le Sénégalais Mbaye Diagne. Remplaçant ce week-end avec Galatasaray, il est rentré en fin de rencontre sans parvenir à se montrer décisif. Il continue de marquer le pas malgré un excellent bilan de 21 réalisations en 20 rencontres.

La Serie A bien représentée

Respectivement quatrième et cinquième, Luuk de Jong (PSV Eindhoven) et Mbwana Samatta (Genk) ont inscrit 20 buts en championnat depuis le début de la saison. Le premier n’a pas fait trembler les filets contre l’Excelsior (2-0) tandis que le second n’a pas joué pour cause de maladie. La sixième place revient au vétéran italien Fabio Quagliarella. Dans la forme de sa vie, l’attaquant de la Sampdoria a inscrit un doublé contre la SPAL (2-1) et porte son total à 19 réalisations en 25 rencontres de Serie A. Il en profite pour dépasser le septième Cristiano Ronaldo.

Assez décevant contre le Napoli (victoire 2-1), l’attaquant portugais reste bien positionné dans ce classement. Il devance Sergio Agüero qui s’est offert un but en milieu de semaine contre West Ham (1-0). L’attaquant argentin affiche 18 réalisations en 25 rencontres. Des statistiques identiques à celles du Polonais Krzysztof Piatek qui suit juste derrière. Enfin, Edinson Cavani reste dans ce classement malgré sa blessure. Il a inscrit 17 buts en 16 matches. Mohamed Salah (Liverpool) échoue au pied du Top 10 avec 17 buts. Nicolas Pépé (Lille), Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Luis Suarez (FC Barcelone), Harry Kane (Tottenham), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Duvan Zapata (Atalanta) affichent 16 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 04/03/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 25 buts en 24 matches (1977 minutes)

2) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 24 buts en 21 matches (1680 minutes)

3) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 21 buts en 20 matches (1731 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 20 buts en 24 matches (2160 minutes)

5) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 20 buts en 26 matches (2141 minutes)

6) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 19 buts en 25 matches (2152 minutes)

7) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) - 19 buts en 26 matches (2239 minutes)

8) Sergio Agüero (30 ans/Manchester City/Argentine) - 18 buts en 25 matches (1853 minutes)

9) Krzysztof Piatek (23 ans/AC Milan/Pologne) - 18 buts en 25 matches (1984 minutes)

10) Edinson Cavani (32 ans/Paris Saint-Germain/Uruguay) - 17 buts en 16 matches (1306 minutes)