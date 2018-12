L’Angleterre craint le PSG

Après le tirage au sort des affiches des 8es de la Ligue des Champions hier, les réactions sont nombreuses. En France, on se réjouit de voir deux belles affiches avec PSG-Manchester United et Lyon-Barcelone. En Angleterre, on est beaucoup moins confiant face au trio d’attaque parisien, la MCN. « Sacré Bleu » titre le Guardian, « c’est un tirage de l’enfer » s’exclame le Sun, qui ne manque pas de rappeler que le club des Red Devils est en pleine crise. Pendant que le Daily Express affiche Neymar et Mbappé sur sa Une suivi de cette phrase : « regardez qui est en route pour infliger encore plus de douleurs à José Mourinho ».

La priorité du Barça

Le mercato approche à grands pas et le FC Barcelone a déjà un poste prioritaire pour le recrutement. Avec les blessures de Samuel Umtiti et Thomas Vermaelen, il ne reste plus que Gerard Piqué et Clément Lenglet pour tenir la barque du Barça en défense. Le journal espagnol Mundo Deportivo explique donc dans son dossier du jour qu’un profil est particulièrement recherché : disponible immédiatement, prêt à être remplaçant au retour des blessés, droitier, ni trop jeune, ni trop vieux. Pour l’instant, aucun nom n’a satisfait l’entraîneur Ernesto Valverde.

Matthijs de Ligt était à Turin...

Hier, le défenseur de l’Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt (19 ans) a été élu Golden Boy 2018, un prix décerné par la rédaction du journal italien Tuttosport qui récompense le meilleur U21 chaque année. Pour l’occasion, le prodige néerlandais était présent à Turin pour la remise de son trophée, ce qui a bien évidemment donné des idées aux journaux italiens. Les dirigeants bianconeri auraient profité de sa présence sur place pour discuter d’un éventuel transfert à la Juventus selon Tuttosport et le Corriere dello Sport.