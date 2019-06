Gareth Bale contre Paul Pogba

En Angleterre, le Real Madrid et son coach font les gros titres. Selon le Daily Mirror, Zidane veut absolument Paul Pogba dans son équipe. Et il serait prêt à proposer une opération avec Gareth Bale dans la balance. Il est vrai que Le Gallois n’est plus vraiment dans les plans de Zizou, et son salaire coûte cher au Real. Un tel échange serait donc un très bon coup. Même s’il faut ajouter quelques millions d’euros dans la transaction. Après Jovic et Hazard, Pogba semble donc la prochaine cible prioritaire du Real Madrid.

De Jong déjà dans le onze ?

En Espagne, Frenkie de Jong n’a pas encore joué un match de Liga mais il fait déjà les gros titres. « De Jong demande à être titulaire » d’après Sport. Le Journal catalan, explique que la performance de néerlandais contre l’Angleterre a impressionné toute l’Europe et a confirmé que le Barça avait un crack de niveau mondial. Sport continue et affirme que De Jong avait clairement montré qu’il ne venait pour une place de joueur important dans la rotation, mais bel et bien pour une place dans le onze de départ. Et que Valverde n’aurait d’autre choix que de lui offrir cette place de titulaire.

« Des Bleues comme on aime »

La belle victoire des Bleues hier soir contre la Corée du Sud fait les gros titres en France. En ouverture de cette coupe du monde, la rencontre a vite tourné à la correction... Il n’y a pas vraiment eu de match entre les deux équipes. Les Françaises menaient déjà 3-0 à la mi-temps et ont tranquillement déroulé en seconde. Elles comment donc la compétition sur de très bons rails et font la une de L’Équipe ce samedi : « Ensembleues » s’amuse le quotidien. Le Parisien aussi fait dans le jeu de mot en parlant de « Label Bleues » ! C’était « des Bleues comme on aime » pour le Courrier Picard. Et pour La Nouvelle République, elles « démarrent le Mondial en fanfare ».

