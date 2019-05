Le football total a encore fait parler

« Finale en vue » pour l’Ajax s’exclame déjà la presse néerlandaise, qui s’enflamme après la victoire des joueurs d’Amsterdam sur la pelouse de Tottenham, 1-0, hier soir, lors du premier match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. « L’Ajax le fait encore, après Madrid et Turin, c’est au tour de Londres », rajoute même le journal AD. Et cette équipe continue d’impressionner tout le monde, pas seulement aux Pays-Bas. En Angleterre, le Daily Telegraph titre « les maîtres hollandais », pendant que le Guardian parle de « Football Total » et que l’Italie se rassure en disant que « l’Ajax bat finalement tout le monde », pas seulement la Juventus...

Jan Vertonghen a fait peur...

Mais l’image de la soirée dans cette rencontre de Ligue des Champions c’est celle de Jan Vertonghen à terre, proche du malaise. L’international belge s’est fait peur face à l’Ajax, suite à une collision avec son coéquipier Toby Alderweireld et le portier adverse Andre Onana. Incapable de tenir debout après le choc, il a laissé sa place à Moussa Sissoko. Cependant, après la rencontre, les nouvelles sont plutôt rassurantes, il a assuré qu’il ne souffrait pas de commotion.

« Attention au PSG »

En Italie, Antonio Conte fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Libre, le coach italien est annoncé un peu partout, surtout à l’Inter et à la Roma. Selon la Gazzetta dello sport du jour, l’entraîneur doit rencontrer les Nerazzurri, pendant que les Romains se montrent pressés de l’accueillir. « Mais attention au PSG », dit le quotidien transalpin qui relance la rumeur Conte à Paris. Avec un Thomas Tuchel en difficulté, les dirigeants parisiens pourraient revenir à la charge, d’après le journal.