Sérieusement touché dans un choc ayant impliqué le gardien de l’Ajax André Onana et son compère de défense Toby Alderweireld, Jan Vertonghen s’est montré rassurant à la sortie du Tottenham Hotspur Stadium hier, après la défaite du club anglais (0-1). Blessé au visage, le Belge avait dans un premier temps retrouvé sa place sur la pelouse, avant d’afficher un état préoccupant, nécessitant une sortie prématurée. Pas de quoi s’inquiéter toutefois selon le Belge qui a tenu à rassurer ses supporters en zone mixte : « Il n’y a rien de cassé, je n’ai pas de commotion cérébrale. Je me suis juste évanoui. »

Plus de peur que de mal donc, même si son entraîneur s’est montré plus prudent à son égard : « Je ne sais pas comment il va. Nous allons évaluer son état dans les prochains jours » a rajouté Mauricio Pochettino, soucieux de ne prendre aucun risque avec son joueur. Et ce, même si ses hommes disputeront une demi-finale retour de Ligue des Champions dans quelques jours.