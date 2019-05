« Le Barça est abonné à dépression »

Ce matin toute la presse ibérique réagit comme Sport, pour qui « Messi est seul ». Le Barça termine donc la saison sur une mauvaise note, et une nouvelle contreperformance dans un match à enjeu. Comme souvent cette saison, seule La Pulga ne marque pour les Blaugranas. Mais Messi n’a réussi qu’à trouver à une seule reprise le chemin des filets. Contrairement aux Valancians qui ont marqué par deux fois, grâce à Gameiro et Rodrigo. Un autre coup , résume Mundo Deportivo, qui demande un diagnostic pour cette équipe mal en point. Dans le reste de la presse ibérique aussi, la finale de Coupe du Roi fait la une, même avec les journaux généralistes comme ABC, « Valence lève la Coupe, le Barça est abonné à dépression » juge le quotidien espagnol. Pour Marca, « le bonheur était là », avec Valence. Le journal AS, insiste aussi sur la victoire des Valencians, et sur le fait que le titre arrive pour l’année du centenaire du club. Un beau cadeau qui devrait être apprécié du côté de Valence.

Silva vers une retraite dorée ?

En Angleterre, David Silva pourrait bien quitter la Premier League, et faire ses adieux. Selon The Sun, l’international espagnol pourrait avoir joué son dernier match sous les couleurs de Manchester City, car d’après le tabloïd, il pourrait succomber à une offre en provenance d’un club du Qatar. Une offre alléchante puisqu’il serait payé 6 millions de Livres Sterling par an, pendant deux saisons, soit près de 7M€ par an. Et pour le remplacer, si on croit les informations du journal anglais, City a déjà trouvé sa cible. Les Blues Sky seraient prêts à faire une offre à l’AS Monaco pour Youri Tielemans. Ils prépareraient une proposition d’environ 45M€.

La course à la Ligue des Champions se joue encore en Italie

Du côté de l’Italie, il reste encore un peu de suspens en championnat. En effet, si le titre et la place de second sont déjà connus, il reste les places pour se qualifier en Ligue des Champions. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello sport quatre équipes sont concernées dans cette course à la C1.« Le dernier vote », comme l’appelle le quotidien transalpin. L’Atalanta est 3e avec 66 points, L’Inter 4e avec le même total, l’AC Milan juste derrière avec 65 points. Enfin même l’AS Roma peut y croire, elle qui est 6e avec 63 points, mais il faudrait « un miracle », conclue la Gazzetta. Réponse ce soir à partir de 20h30. Tous les matchs auront lieu en même temps, et « tout se jouera en une nuit » pour le Corriere dello sport.