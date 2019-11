De retour sur RMC après plusieurs années sur Canal Plus, Julien Cazarre revient à son premier amour : la radio. Présent dans Team Duga et dans l’After Foot, l’humoriste français n’a pas caché sa joie de retrouver le micro. Lors d’une interview qu’il nous accordé au siège de la radio, le fan du Paris Saint-Germain a balayé l’actualité du ballon rond. Avant de nous accorder quelques minutes afin de nous dévoiler son Onze de rêve. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette équipe fait la part belle à trois catégories de joueurs : les Brésiliens, les joueurs du PSG, mais aussi une certaine époque du football avec des joueurs ayant brillé dans les années 1980 et 1990.

Dans les buts, on retrouve le champion du monde 98, Bernard Lama. L’ancien portier du PSG est mis en avant par Cazarre qui pense qu’il s’agit « du meilleur gardien de sa génération. » Devant lui, on retrouve une ligne de quatre composée de gauche à droite de Leonardo, l’actuel directeur sportif du PSG, car « il a fait une Coupe du monde à ce poste. » Suivi d’Alessandro Nesta et de Ricardo en défense centrale. Tout en ayant une pensée pour Alain Roche : « quand je me Ricardo, je mets un peu Alain Roche », se justifie-t-il. Enfin, à droite, on retrouve un classique des Onze de rêve avec Cafu. Le Brésilien, capitaine des champions du monde en 2002, était très apprécié par les observateurs du football.

Maradona, le meilleur joueur de l’Histoire

L’équipe de Julien Cazarre se compose en 4-3-3 avec sur le côté gauche du milieu de terrain Redondo. L’ancien joueur du Real Madrid et du Milan AC était « un footballeur fabuleux » pour l’humoriste. « Il avait la technique de Zidane, la récupération de Gattuso, bref c’était un joueur hyper complet. » À ses côtés, en pointe basse, Valdo. « Le joueur le plus sous-côté de l’Histoire du Paris Saint-Germain » pour Cazarre. « Il ne perdait jamais un ballon », explique-t-il avec un brin de nostalgie dans la voix. Enfin, Maradona, dont le chroniqueur de RMC est fan depuis son enfance, complète ce milieu de terrain. Avec les louanges qui vont avec : « pour moi c’est le meilleur joueur de l’Histoire du foot. Parce que notamment il a gagné une Coupe du monde tout seul, avec des joueurs qui n’avaient pas le niveau pour ça. »

Enfin, le trio d’attaque de Cazarre se compose de Ronaldinho. Encore un parisien et un Brésilien dans cette équipe. Pour l’humoriste de 44 ans, c’est « techniquement après Maradona sans doute le plus grand joueur de l’Histoire du foot. » Le Ballon d’or est placé à gauche sur le front de l’attaque. En pointe, un autre Brésilien avec Ronaldo, Il Fenomeno, alors que sur le côté droit on retrouve l’Italien Roberto Baggio. « J’adorais ce joueur », décrit Cazarre. « En 1993, par exemple, Baggio c’est un joueur fabuleux. S’il y a la formule actuelle de la Ligue des champions à l’époque, il gagne la C1. Mais finalement il joue la Coupe de l’UEFA. » Bref, un très beau onze qui serait coaché par Arrigo Sacchi, « une époque du foot, de l’Italie que j’aime mettre en avant. »