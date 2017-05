Formé au PSG et présenté comme un futur très grand défenseur central, Presnel Kimpembe aurait pu être effrayé à l’idée de percer dans la capitale au vu de la forte concurrence régnant au sein de l’effectif des quintuples champions de France en titre. Mais face aux blessures de certains (Thiago Silva) ou aux départs non remplacés des autres (David Luiz), le natif de Beaumont-sur-Oise a finalement réussi à s’imposer cette saison dans la rotation des défenseurs centraux. Il a même offert aux supporters parisiens quelques prestations de haute volée comme en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions face à Barcelone (4-0).

Et c’est justement en n’oubliant pas ses jeunes années parisiennes au centre de formation que Kimpembe nous a livré son onze de rêve. Quelques noms surprenants se sont, en effet, glissés dans la liste à commencer par le poste de gardien de but. Le défenseur a choisi « son pote » Mike Maignan, aujourd’hui à Lille, pour garder la cage de son équipe. « C’est quelqu’un avec qui j’ai grandi au PSG », détaille le Parisien. En défense, il a choisi d’aligner le latéral gauche du Real Madrid, Marcelo, son « défenseur préféré ». Il sera accompagné d’une charnière Thiago Silva - Sergio Ramos et du défenseur latéral droit, Daniel Alves.

« J’apprécie beaucoup Moussa Dembélé »

Choisissant une formation en 4-3-3, Kimpembe intègre à cette équipe deux de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain au milieu : Adrien Rabiot et Marco Verratti. Ils sont épaulés par l’international français de Manchester United, Paul Pogba. « Ce sont trois milieux de terrain jeunes et actuellement les meilleurs à leur poste », justifie celui qui a été appelé par Didier Deschamps en Equipe de France pour la première fois en octobre dernier.

Enfin, l’attaque à trois est composée de Thomas Lemar, le milieu de l’AS Monaco que Kimpembe place à droite car « il peut rentrer avec sa patte gauche ». Sur le côté gauche, on retrouve un autre jeune espoir français en la personne de Kingsley Coman, récemment acheté par le Bayern Munich qui a levé son option d’achat. Et enfin, la pointe de l’attaque sera occupée par l’attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé. Comme pour Mike Maignan, Dembélé est « quelqu’un avec qui [Kimpembe] a grandi à Cergy-Pontoise et au PSG et qu’il apprécie beaucoup ».