PSG, départ de Kylian Mbappé : les dernières informations à suivre en direct

En sept ans avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aura remporté six fois la Ligue 1, trois fois la Coupe de France, trois fois le Trophée des Champions, deux fois la Coupe de la Ligue et une fois finaliste de la Ligue des Champions. En 306 matches, il sera surtout devenu le meilleur buteur du club parisien avec 255 buts et 108 passes décisives et étant cinq fois meilleur buteur de la saison de Ligue 1 et reste proche d’un sixième titre cette saison (26 buts en 28 matches).