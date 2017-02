Le 7 février dernier, le Dinamo Bucarest a annoncé l’arrivée de Rivaldinho, le fils de l’ancienne gloire brésilienne Rivaldo. Le jeune footballeur va évoluer en Europe pour la seconde fois lui qui avait porté le maillot de Boavista. L’attaquant âgé de 21 ans est présent dans le onze des fils d’ex-stars du football concocté par le rédaction FM. Une équipe où nous avons sélectionnés des joueurs dont l’âge maximum est de 21 ans. Ainsi, dans les cages, on retrouve Luca Zidane. Sa ressemblance physique avec son père Zinedine est troublante. Mais la comparaison entre les deux s’arrête au niveau physique puisque le jeune homme de 18 ans est gardien de but. Régulièrement sélectionné dans les catégories jeunes de l’équipe de France, il fait ses gammes au Real Madrid où il évolue depuis l’âge de 8 ans. Cette saison, il joue avec le Castilla (5 matches) où il a su faire quelques parades importantes. Il a été titulaire lors des 4 derniers matches de son équipe en Segunda B.

Devant lui, on retrouve une défense à trois où évolue Christian Maldini. Comme son regretté grand-père Cesare et son père Paolo, ce polyvalent défenseur a débuté au Milan AC. Mais le joueur âgé de 20 ans ne connaît pas le même succès qu’eux. Libéré par les Rossoneri en fin de saison dernière, il a rebondi à la Reggiana (Serie C) qui l’a prêté à Hamrun Spartans à Malte. Après 6 mois et 5 matches, il vient de rejoindre Pro Sesto (Serie D). Son nom semble trop difficile à porter. Il est associé aux frères Hernandez. Lucas et Théo appartiennent tous les deux à l’Atlético Madrid. Le premier, qui connaît des problèmes avec la justice, est considéré comme un grand espoir français. Prêté à Alaves, le second donne aussi satisfaction. Tous les deux sont d’ailleurs très appréciés par Manchester City annonçait la presse anglaise il y a quelques semaines.

Le fils de Diego Simeone flambe au Genoa

Capable de jouer en 6 ou en 8, Kephren Thuram (15 ans) serait devant la défense. Le fils de Lilian Thuram évolue avec les u17 de l’AS Monaco. Il a rejoint le club cet été. Son frère Marcus, qui joue à Sochaux, a confié à son sujet : « Il est très technique, rapide et il fait deux têtes de plus que les autres. Le football, ça a toujours été notre objectif. Le voir progresser comme ça, c’est une vraie fierté. On parle souvent de ce qu’on vit mais je ne lui donne pas de conseils spécifiques. Je le laisse évoluer tranquille » . Il a joué 5 matches en équipe de France U16. Ianis Hagi, qui évolue à la Fiorentina, soutiendrait Enzo Fernandez, le fils de Zinedine Zidane. Dans l’ombre de son père, l’aîné des enfants de Zizou a avancé petit à petit. Si on avait parlé d’un départ l’été dernier, le jeune homme de 21 ans n’a pas coupé le cordon. Cette saison, il a joué 22 rencontres avec le Real Madrid B en Segunda B. Le temps pour lui de claquer 5 buts. Son père l’a aussi lancé chez les professionnels. Il a joué et marqué son premier but en pro face au Cultural Leonesa en Coupe du Roi le 30 novembre 2016.

Enfin, un quatuor Rivaldinho-Kluivert-Simeone-Zahovic serait en charge de l’animation offensive. Si le fils de Rivaldo, dont nous vous avons parlé plus haut, occuperait l’aile gauche, Justin Kluivert, lui, serait aligné côté droit. Fils de Patrick Kluivert, ancienne gloire du football néerlandais et directeur du football du Paris Saint-Germain, cet ailier capable de jouer à tous les postes offensifs a joué 5 rencontres avec l’équipe de Jong Ajax. International u19, le joueur âgé 17 ans a récemment fait ses débuts en professionnels avec son club formateur. Il vient d’enchaîner 4 apparitions, dont 2 titularisations. Il épaulerait Giovanni Simeone (21 ans), aligné en pointe. Le fils de Diego Simeone a fait toute sa carrière en Argentine (River Plate puis Banfield). Cet été, il a rejoint l’Italie et le Genoa. Et il n’a pas tardé à se mettre en évidence en claquant 11 buts en 22 matches toutes compétitions confondues. L’Argentin serait associé à Luka Zahovic (21 ans). Il est le fils de l’ancien international slovène et ex-vedette du FC Porto, Zlatko Zahovic. Il a claqué 10 buts en 17 matches avec Maribor où il est prêté par Heerenveen cette saison.