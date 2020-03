Depuis de longs mois, Kylian Mbappé a multiplié les appels du pied pour participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France. L’attaquant tricolore de 21 ans, qui a toujours fait de la participation à cette compétition un rêve, ambitionnait de participait à l’édition 2024 qui se tiendra à Paris mais aussi à celle de 2020 qui se tiendra à Tokyo. Demi-finaliste du dernier Euro Espoirs, l’équipe de France avait ainsi obtenu son ticket pour la compétition. Évidemment, Kylian Mbappé en a profité pour se déclarer candidat. « Avec la sélection, il me reste encore à remporter l’Euro. Mais j’aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques » déclarait-il à France Football en fin de saison dernière.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas semblé totalement fermé tout comme le président de la FFF, Noël Le Graët, et le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, la tendance a fortement évolué depuis quelques heures.Ce matin, Noël Le Graët annonçait que le joueur faisait partie d’une pré-liste de 80 éléments qui va rapidement redescendre à 50 noms. Cependant, le quotidien L’Equipe révèle que le Paris Saint-Germain a pris une décision définitive dans le dossier et celle-ci ne devrait pas plaire au natif de Bondy. Le club francilien a annoncé par le biais d’un courrier, en fin de semaine dernière, qu’il n’était pas disposé à libérer le joueur pour les Jeux Olympiques.

Neymar également privé des JO

La compétition de football se déroulera en terres nippones entre le 24 juillet et le 9 août prochain. Un timing assez serré puisque Kylian Mbappé devrait sauf catastrophe participer à l’Euro 2020 avec les Bleus entre le 12 juin et le 12 juillet prochain. Sauf élimination prématurée des Tricolores dans cette compétition, il enchaînerait directement avec les deux compétitions et ne pourrait donc pas souffler. Sachant que la Ligue 1 reprendra le 7 août pour la saison 2020-2021, il manquera obligatoirement la première journée de championnat en cas de parcours solide de la France aux JO et possiblement plus de matches compte tenu de son manque de fraîcheur et de son besoin de réathlétisation.

N’ayant pas l’obligation de libérer son joueur puisque les Jeux Olympiques sont situés en dehors des dates FIFA, le PSG a alors pris la décision de bloquer l’ancien Monégasque. Si Noël Le Graët et la Fédération Française de Football ont poussé pour que ce dossier aboutisse, cela ne devrait pas être suffisant. Il ne sera cependant pas le seul à être privé du tournoi olympique puisque le quotidien français explique que le PSG a pris la même position pour Neymar. Qualifié, avec notamment le Lyonnais Bruno Guimarães, le Brésil ne pourra donc pas compter sur sa star qui a participé aux éditions de 2012 (défaite 2-1 en finale contre le Mexique en finale) et de 2016 (victoire à domicile contre l’Allemagne 1-1 et 5-4 aux tirs au but). Inflexible, le Paris Saint-Germain ne devrait pas changer de position. Même si la FFF n’a pas totalement abandonné le souhait de compter sur Kylian Mbappé, le PSG aura au final le dernier mot dans ce dossier.