On le sait, Kylian Mbappé veut aller aux Jeux Olympiques, et la FFF souhaite que le Parisien représente les Bleus à Tokyo cet été. Les grandes manœuvres ont déjà été lancées, mais il manque le plus important : l’accord du Paris Saint-Germain, qu’il va falloir convaincre. D’autant plus que le staff parisien risque aussi de perdre Neymar, que le Brésil veut voir aux JO. Et dans des propos rapportés par l’Equipe, le président de la Fédé Noël Le Graët s’est exprimé sur ce dossier.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. Il a l’âge d’y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste. Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C’est comme ça... J’ai vu Nasser. Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit : "Très bien". On en est là... », a ainsi lancé le dirigeant. La tendance ne semble donc pas vraiment être à l’optimisme.