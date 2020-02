« La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leonardo [...] Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière ». En décembre dernier, Kylian Mbappé affichait clairement sa volonté de participer aux prochains Jeux Olympiques.

Et l’intérêt est mutuel, puisque du côté de la FFF, on souhaite voir le joueur du PSG défendre la tunique bleue au Japon. « Il veut gagner la Ligue des champions, l’Euro et les JO... Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie. J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image. C’est un garçon qui est déjà au top. Mais je me mets à la place du PSG. Ils n’ont peut-être pas très envie qu’il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu’ils s’y opposeraient. En termes d’image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner », lançait ainsi le président Noël Le Graët à la mi-février.

Leonardo décidera

Et selon les informations du Parisien, Mbappé a été inclus dans la pré-liste de joueurs sélectionnés par Sylvain Ripoll, qui devra ensuite trancher et fournir un groupe de 19 joueurs qui feront le voyage à Tokyo. Elle sera validée auprès du Comité International Olympique le 6 juillet à minuit au plus tard. Les souhaits du principal concerné et de la FFF sont donc les mêmes, mais c’est le PSG qui aura le dernier mot dans ce dossier complexe. Comme l’explique le média, Noël Le Graët souhaite s’entretenir avec Leonardo, le directeur sportif parisien, pour évoquer le sujet.

C’est là que tout se jouera, alors que le Brésilien ne semble pas vraiment chaud pour que son joueur enchaîne l’Euro puis une nouvelle compétition. Le joueur de 21 ans manquerait ainsi une énorme partie de la préparation du PSG et enchaînerait deux compétitions assez exigeantes physiquement. La participation du Français aux JO est cependant un des axes des discussions autour de sa prolongation. On peut aussi comprendre l’inquiétude du staff parisien puisque du côté du Brésil, on pousse pour que Neymar participe lui aussi à ce tournoi olympique...