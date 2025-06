Les franches révélations de Kylian Mbappé sur le vestiaire des Bleus

L’Équipe de France peut voir les choses en grand pour son futur. Bénéficiant d’une génération dorée, la France a montré lors des derniers tournois majeurs que ce groupe talentueux peut aller très loin. Pour autant, les Bleus devront défier des équipes nationales de plus en plus fortes, à l’instar de l’Espagne. Ce jeudi, la Roja s’est offert le scalp des Français au terme d’un match en demi-teinte. Alors que la Roja a roulé sur l’équipe de Didier Deschamps dans un premier temps, l’entrée en jeu de Rayan Cherki a changé la face des Bleus, accrocheurs et revenus à 5-4 sous l’impulsion du jeune Lyonnais. Pour autant, cette rencontre face aux Ibériques a montré que le chemin vers la Coupe du monde 2026 est encore loin pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Outre la performance insuffisante rendue sur le terrain, des bruits de couloir ont fait état de plusieurs frustrations qui pourraient grandir en interne.

Fort d’une grande saison avec le PSG, Ousmane Dembélé peut, cette saison, prétendre au Ballon d’Or. Un nouveau statut qui vient contester l’hégémonie du capitaine Kylian Mbappé, considéré comme le leader technique des Bleus depuis des années. En conférence de presse, plusieurs joueurs français n’ont pas réussi à trancher entre les deux hommes pour le Ballon d’Or alors que plusieurs observateurs estiment que Dembélé mérite bien plus la distinction que son ancien coéquipier à Paris. Dès lors, des rumeurs ont expliqué que des frustrations seraient en train d’émerger au sein du vestiaire français. Interrogé en conférence de presse ce samedi, Kylian Mbappé a, comme Ibrahima Konaté avant lui, pourtant expliqué qu’il choisirait Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or en cas de duel avec Lamine Yamal. Une déclaration qui n’a pas suffi à calmer les rumeurs sur une cohabitation qui se dégraderait entre les deux génies offensifs français.

La sortie forte de Kylian Mbappé sur l’ambiance qui règne en Équipe de France

Encore présent face aux caméras de Téléfoot ce dimanche, Kylian Mbappé a donc été interrogé sur l’état du vestiaire des Bleus. Et pour le capitaine français, l’ambiance dans ce groupe français est assez unique, comme lui-même l’a expliqué : «l’ambiance, je ne l’ai jamais connu comme ça avant car nous avons tous la même tranche d’âge. Avant, il y avait toujours des anciens et des très jeunes. Là, on se comprend beaucoup plus facilement, beaucoup ont joué ensemble dans les équipes de jeunes. On se connaît depuis de nombreuses années. C’est super de pouvoir bien s’entendre en dehors du terrain, mais c’est sur le terrain que nous faire nos preuves. C’est sur le terrain qu’il va falloir bâtir notre réputation. Il y a tout à faire avec cette génération.»

Une génération prometteuse selon l’attaquant du Real Madrid qui a tenu à expliquer que cette équipe vise le sacre en Coupe du monde mais que le rajeunissement de l’effectif français expliquait les résultats parfois décevants de ce dernier : «on nous a beaucoup jugé sur les dernières Coupes du monde. Mais il reste qui de ces équipes ? Il y a beaucoup de nouveaux jeunes joueurs, c’est un nouveau cycle. C’est à nous de construire la réputation de cette équipe. Il faut aller étape par étape. Il faut arriver avec le plus de certitudes pour aller gagner la Coupe du monde. C’est notre rêve à tous.» Un travail tactique sera également nécessaire pour permettre aux Bleus d’atteindre leurs objectifs. Alors que Kylian Mbappé est souvent accusé de vampiriser le jeu offensif de ses équipes, le joueur formé à l’AS Monaco a expliqué ce dimanche qu’il fallait donner de la place à tout le monde pour que la France atteigne ses objectifs : «il faut donner de la place à chacun. Il faut comprendre quels types de joueurs on a. Jeudi, on a joué avec Ousmane (Dembélé), Michael (Olise) et Désiré (Doué). Ousmane a pris une autre dimension, une dimension exceptionnelle. Il faut lui faire de la place. C’est un joueur qui peut nous faire gagner. Chacun doit trouver sa place et l’espace nécessaire pour s’exprimer. Plus on a de joueurs capables de nous faire gagner, plus nous gagnerons.»