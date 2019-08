Contre-offre du PSG pour Neymar

Sky Italia annonçait hier qu’un accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone était intervenu en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions pour le transfert de Neymar. Mais finalement, plus les heures passent, et plus on se rend compte que l’on est toujours loin du compte pour le retour du Brésilien au Camp Nou. En effet, comme l’indique en chœur Mundo Deportivo et Sport, le deal a capoté sur la dernière proposition du Barça (de l’argent + Rakitic + Todibo + Dembélé) parce que les trois joueurs ne veulent pas rejoindre la capitale française. Les deux médias catalans expliquent alors ce matin que le PSG a demandé au Barça de formuler une nouvelle proposition tout en effectuant de son côté une contre-offre afin de montrer ses exigences. Pas grand-chose n’a filtré de cette contre-offre, mais Mundo Deportivo rapporte qu’elle serait très exigeante notamment en termes d’argent demandé. Bref, rien n’est fini et le dossier Neymar risque de s’étirer jusqu’à lundi minuit.

L’Inter propose à Icardi de prolonger !

Alors que l’on pensait le dialogue rompu entre Mauro Icardi et l’Inter Milan, les deux parties campant sur leur position, ce matin la Gazzetta dello Sport, nous annonce un coup de théâtre sur le dossier. Selon le média italien, le directeur sportif de l’Inter, Giuseppe Marotta aurait fait un pas vers l’attaquant argentin en lui proposant tout simplement de prolonger son contrat ! Oui, oui, de prolonger alors que le club lombard veut à tout prix le voir partir. Mais la prolongation aurait une condition : qu’Icardi parte en prêt cette saison. Bref, comme pour Neymar, ce dossier est loin d’être bouclé. Surtout que l’attaquant aurait refusé deux offres de l’AS Monaco et de l’Atlético de Madrid qui peuvent donc tirer un trait sur son recrutement.

Van Dijk salué en Angleterre

« Virgil van Dijk a encore battu Lionel Messi ». C’est par ce petit chambrage que le Daily Mail couvre sa une ce matin. Le défenseur central de Liverpool a en effet été élu hier meilleur joueur de la saison 2018-19 par l’UEFA. Sa victoire avec les Reds de la Coupe aux grandes oreilles et sa solidité défensive hors norme tout au long du tournoi ont été récompensées par ce titre individuel. Au nez et à la barbe de Lionel Messi donc et de Cristiano Ronaldo, présents dans la salle. C’est donc toute l’Angleterre ce matin qui se permet de saluer le Néerlandais. « SuperVan », titre le Mirror, alors que pour le Daily Star, « Van Dijk est désormais tout en haut. » Tout en haut dans la hiérarchie des défenseurs centraux et tout en haut avec Liverpool en Europe.

