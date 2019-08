Le Real Madrid entame la deuxième partie de son mercato, celle où il va s’attaquer aux gros dossiers. D’autant plus que ça ne se passe pas forcément bien pour les Merengues cet été, avec des résultats plutôt médiocres sur ces matchs de préparation, mais surtout, un contenu qui inquiète. Les troupes de Zinedine Zidane affichent ainsi de nombreuses lacunes dans le secteur défensif et au niveau de l’animation offensive. Ce qui explique probablement pourquoi la direction de Florentino Pérez a passé la seconde.

Les Madrilènes auraient ainsi mis un coup d’accélérateur dans le dossier Donny van de Beek, le milieu de terrain de l’Ajax. A tel point que, selon la presse ibérique, un accord avec le joueur aurait déjà été trouvé, et les Blancos seraient assez proches de trouver un terrain d’entente avec la formation néerlandaise. Dans le même temps, le dossier Paul Pogba reste d’actualité, puisque le but du club espagnol semble désormais être de recruter deux nouveaux joueurs pour son entrejeu. Il faudra cependant dégraisser.

Luka Modric pour faire le chemin inverse ?

Et depuis le début du mercato, on parle de Neymar. Plusieurs médias ont annoncé le Real Madrid en embuscade sur ce dossier. Du côté de la capitale, on a démenti ces informations à plusieurs reprises, mais voilà que Sky Italia revient à la charge. Le sérieux média italien explique que le Real Madrid est prêt à se frotter au FC Barcelone sur ce dossier, et pourrait adopter une stratégie similaire à celle des Blaugranas, à savoir proposer un échange pour faire baisser le coût de la star brésilienne.

Et Florentino Pérez serait prêt à inclure du lourd dans la transaction, puisque Sky cite le nom de Luka Modric comme possible monnaie d’échange. Avec l’arrivée de nouveaux milieux à Madrid, le Croate pourrait effectivement perdre de l’importance au sein du Real. Le média précise en revanche que l’opération s’annonce compliquée, notamment parce que les joueurs que voudrait inclure le club espagnol dans le deal ne seraient pas forcément intéressés par un transfert à Paris. Mais Neymar serait bel et bien un objectif du Real Madrid...

