L’assassin argentin

Manchester City s’est bien repris. Après une défaite la semaine passée contre Newcastle (1-2) qui avait mis les Citizens à cinq points de Liverpool, les coéquipiers de Aymeric Laporte se sont bien repris hier contre Arsenal. Une victoire 3-1 remportée en grande partie grâce à Sergio Agüero. Auteur d’un triplé avec un sang-froid de tous les instants devant le but, l’attaquant a été renommé « l’assassin argentin » par The Independent ce matin. Pour le Daily Star, l’ancien buteur de l’Atlético a utilisé son « pouvoir ». Et celui-ci a été efficace : il permet aux Citizens de revenir à deux points des Reds avant leur match de ce soir à West Ham.

De Ligt veut venir au Barça

Après Frenkie de Jong, son coéquipier et ami à l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt va-t-il lui aussi rejoindre le FC Barcelone ? À en croire Mundo Deportivo ce matin, cela est en bonne voie. En effet, le défenseur central voudrait venir en Catalogne. Seulement, un détail ferait encore hésiter le Néerlandais : son rôle au sein de l’effectif blaugrana. Les Barcelonais ont recruté deux joueurs cet hiver à son poste : Jeison Murillo et Jean-Clair Todibo, ce qui pose la question de la très forte concurrence en défense centrale au Barça. De Ligt a encore quelques mois pour arrêter sa position et bien choisir pour son avenir.

Spalletti sur la sellette ?

Rien ne va plus à l’Inter Milan. Battus hier 1-0 sur sa pelouse par Bologne, les hommes de Luciano Spalletti n’ont toujours pas gagné en 2019 en Serie A. Ils restent accrochés à la 3e place, mais voient le Milan AC revenir petit à petit sur eux. En plus de l’élimination en Coupe cette semaine, l’Inter voit la situation de son coach italien se détériorer. Les mauvais résultats le placent sur un siège éjectable et pour la Gazzetta dello Sport, il ne reste plus qu’un ultime recours à Spalletti pour s’en sortir : gagner la semaine prochaine à Parme sous peine de voir ses dirigeants réfléchir très sérieusement à son avenir.