Comme chaque semestre, le magazine américain Forbes dévoile le classement des sportifs les mieux payés de la planète. Si trois footballeurs arrivent aux trois premières places, les sports américains sont bien représentés avec le football américain, le Base-Ball et le Basket-Ball. Comme souvent, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affrontent pour la toute première place. C’est finalement le dernier nommé qui a empoché le plus d’argent en 2019. Auteur d’une grande saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi a glané pas moins de 112 millions d’euros.

Une somme importante qui lui permet de devancer Cristiano Ronaldo. Arrivé l’été dernier à la Juventus, l’attaquant portugais a remporté plus d’argent au niveau publicitaire, mais son salaire en club lui permet d’atteindre 96,3 millions de revenus. Le podium est complété par Neymar. L’ailier du Paris Saint-Germain a gagné pas moins de 92,8 millions d’euros. Ensuite, l’écart est important puisque le quatrième footballeur le plus payé, Paul Pogba arrive à la 44e position.

Kylian Mbappé déjà septième

Malgré un salaire imposant à Manchester United, le milieu de terrain français est loin du trio de tête sur le plan publicitaire. Le Champion du monde 2018 a néanmoins gagné 29,1 millions d’euros en 2019. Parti du FC Barcelone depuis désormais un an, Andrés Iniesta est 46e et donc le 5e footballeur le mieux payé de la planète. Désormais au Japon, le joueur du Vissel Kobe a gagné 28,7 millions d’euros. Au sixième rang, on retrouve le Chilien Alexis Sanchez. Peu utilisé à Manchester United, l’attaquant a su remplir ses caisses avec des revenus s’élevant à 27,2 millions d’euros.

Véritable phénomène de la planète football, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner sur les terrains. Au niveau financier, il fait également preuve d’une incroyable précocité. Malgré ses 20 ans, il affiche des revenus s’élevant à 27,04 millions d’euros. Il est aussi le 55e sportif le mieux payé de la planète. Le milieu offensif d’Arsenal Mesut Özil arrive huitième (57e sportif) tandis qu’Oscar est neuvième (66e sportif). Enfin, Antoine Griezmann arrive dixième avec 24,5 millions d’euros de revenus en 2019. Le Madrilène Gareth Bale (79e) et l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah (98e) figurent aussi dans le Top 100.

Le classement des footballeurs les mieux payés de la planète en 2019 :

1 Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone) 112 M€

2 Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus) 96,3 M€

3 Neymar (Brésil/Paris Saint-Germain) 92,8 M€

4 Paul Pogba (France/Manchester United) 29,1 M€

5 Andres Iniesta (Espagne/Vissel Kobe) 28,7 M€

6 Alexis Sanchez (Chili/Manchester United) 27,2 M€

7 Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain) 27,04 M€

8 Mesut Özil (Allemagne/Arsenal) 26,7 M€

9 Oscar (Brésil/Shanghai SIPG) 25,6 M€

10 Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid) 24,5 M€

