Le mercato d’été 2019 est maintenant terminé. Comme à son habitude, il aura été riche en rebondissements mais le record du joueur le plus cher de l’histoire n’est pas battu. Au cœur de nouvelles rumeurs cet été, Neymar et ses 222 M€ restent inscrits sur les tablettes pour au moins six mois supplémentaires. Cet été, les transferts dépassant la barre symbolique des 100 M€ ne sont pas légion à l’inverse des autres mercatos mais les prix de ce top 10 sont denses.

C’est João Félix qui aura coûté le plus cher cet été. L’Atlético de Madrid a déboursé 126 M€ pour enrôler celui qui est considéré comme le futur du Portugal pour les dix prochaines années. Les Colchoneros ont tout simplement réinvestit l’argent récupéré dans le transfert d’Antoine Griezmann. Le Barça s’est offert les services du Français en levant sa clause libératoire de 120 M€. Eden Hazard complète ce podium avec son transfert au Real Madrid pour la somme de 100 M€.

Les défenseurs à l’honneur cet été

Ce sont les trois seuls joueurs qui ont dépassé cette barre symbolique. Harry Maguire prend la 4e place de ce classement. L’international anglais est passé de Leicester à Manchester United contre un chèque de 97 M€, faisant de lui le défenseur le plus cher de l’histoire du foot. Il devance de justesse le jeune Matthis de Ligt. Le Néerlandais a été transféré de l’Ajax, avec qui il s’est révélé la saison dernière, à la Juventus. Montant de l’opération : 85 M€. Le 6e joueur est aussi défenseur. Lucas Hernandez a quitté l’Atlético pour rejoindre le Bayern Munich pour 80 M€.

Pour la même somme, Nicolas Pépé est devenu le joueur le mieux vendu de l’histoire du LOSC et la recrue la plus onéreuse pour Arsenal. L’international ivoirien est donc attendu au tournant. A la 8e place, c’est l’autre révélation de l’Ajax l’an dernier qui prend position. Frenkie de Jong est parti exporter ses talents au Barça, qui a lâché 75 M€. Rodri est lui aussi parti de l’Atlético. Le milieu de terrain espagnol est venu garnir les rangs de Manchester City pour 70 M€. Et si ce top 10 comporte 11 joueurs, c’est bien parce que João Cancelo et Romelu Lukaku n’ont pas pu se départager avec leur transfert à 65 M€.

