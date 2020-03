Nottingham Forest (Championship, Angleterre) : les divisions inférieures anglaises regorgent de grands clubs qui ont connu des années glorieuses lors du 20e siècle, avant de sombrer pour différentes raisons. Nottingham Forest en est le meilleur exemple, puisqu’on parle d’un club qui compte deux Ligue des Champions (1979, 1980) dans son palmarès. Mais au milieu des années 90 le club a sombré, et est même allé jusqu’à dégringoler en troisième division. Actuellement en D2, il lutte pour retrouver l’élite du football britannique. Et si c’était vous qui le lui permettiez ? Et pourquoi pas lancer une belle rivalité avec les voisins de Leicester...

Paris FC (Ligue 2, France) : c’est le fantasme de bon nombre de fans de football français : avoir deux clubs forts dans la capitale, comme c’est le cas en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Aux commandes du Paris FC, vous bénéficierez de bonnes infrastructures de formations, et pourrez enfin tenter de mener le club en Ligue 1. Sur le moyen et long terme, pourquoi pas devancer le PSG et se livrer un mano a mano haletant pour la conquête de la capitale et celle de la France.

Rangers (Scottish Premiership, Ecosse) : huit championnats de suite. Telles sont les statistiques du Celtic en ce moment en championnat écossais. Il faut donc remonter à 2011 pour trouver trace du dernier titre national remporté par l’ennemi juré et voisin, les Glasgow Rangers, qui ont ensuite sombré dans les divisions inférieures à cause de problèmes financiers. Désormais de retour en première division depuis quelques années déjà, les Gers peinent à tenir le rythme du Celtic. Prenez donc les commandes de l’équipe pour enfin lui permettre de doubler son rival dans ce duel géographique, social et religieux passionnant.

Malaga (Liga 1 2 3, Espagne) : les Andalous avaient marqué l’Europe lors de la saison 2011/2012, avec un sacré parcours en Ligue des Champions qui s’est conclu en finale. Depuis, le club n’a fait que de chuter, et se retrouve aujourd’hui en deuxième division, avec un contexte économique plus que précaire. Avec un centre de formation plus que correct et de bonnes infrastructures, en plus d’un effectif déjà sympathique au départ de la partie, vous pourrez tenter de faire retrouver l’élite aux Boquerones, avant de rééditer cet exploit européen obtenu sous les ordres de Manuel Pellegrini.

Hambourg (Bundesliga 2, Allemagne) : lorsqu’on parle de football allemand aujourd’hui, on pense forcément au Bayern, au Borussia Dortmund, au RB Leipzig ou encore à Schalke 04 ou au Bayer Leverkusen. Mais Hambourg est un club historique, et est même la cinquième formation la plus titrée de l’histoire du championnat allemand, et compte une Ligue des Champions dans son palmarès (1983). Aujourd’hui en D2, le club se bat pour retrouver la première division. Vous savez donc ce qui vous reste à faire, avant d’envisager de nouvelles belles épopées européennes, 40 ans après... Dans le même genre, vous pouvez également vous laisser tenter par Nuremberg, aussi en D2, qui est la deuxième équipe la plus titrée en Allemagne mais n’a pas ce glorieux passé européen.

Krasnodar (RPL, Russie) : c’est un club qui pèse déjà en Russie, puisqu’il était par exemple troisième du championnat avant la suspension due au coronavirus. Mais c’est une équipe dont le palmarès reste à faire, puisqu’elle n’a jamais gagné le championnat national, et n’a jamais participé à une phase finale de Ligue des Champions. Elle compte pourtant dans ses rangs de bons jeunes joueurs, un centre de formation performant et vous aurez un budget plus que correct à disposition pour vous renforcer et commencer à écrire l’histoire du club fondé en 2008.

Grasshopper (Challenge League, Suisse) : c’est le club le plus titré du pays, avec 27 championnats au total, mais il végète actuellement en deuxième division. Son dernier sacre remonte à 2003, et depuis le FC Bâle a roulé sur le football helvète, même si les Young Boys de Berne semblent avoir pris l’ascendant depuis peu. Vous aurez pour principale mission de faire remonter le club de Zürich en D1, où vous retrouverez votre rival et voisin, le FC Zürich. Vous devrez ensuite détrôner les Young Boys, et pourquoi pas faire de la Suisse un pays qui compte sur la scène européenne en allant loin dans les compétitions continentales de club que vous disputerez.

Venise (Serie B, Italie) : dans le monde, on connaît Venise parce que c’est une destination touristique très prisée. En revanche, on n’a jamais vraiment entendu parler de la ville de la Mer Adriatique à cause du football... Et si son heure était enfin venue, dans un pays rempli de clubs légendaires ? Après avoir connu la Serie C pendant de longues années, le Venezia Football Club est revenu en Serie B il y a peu, après plusieurs refondations liées à des problèmes financiers et administratifs. La dernière étape avant de côtoyer les sommets du foot transalpin, que le club n’a plus connu depuis la fin des années 90. L’occasion de lui offrir un palmarès, lui qui ne compte qu’une petite Coupe d’Italie glanée en 1941 dans sa vitrine à trophées.

FC Dallas (MLS, Etats-Unis) : le règlement un peu complexe de la MLS a tendance, parfois, à rebuter les fans de Football Manager. Mais après une première saison de découverte, avec le jeu qui vous explique bien les spécificités liées aux différents types de contrats et de transferts, vous vous éclaterez dans le championnat nord-américain. Dallas constitue un beau challenge dans la mesure où il s’agit de la meilleure académie du pays, et vous pourrez sortir d’excellents regens et fournir de nombreux joueurs à l’équipe nationale. Après avoir remporté le titre national, si vous y parvenez, vous pourrez également tenter de mener l’équipe au bout en Ligue des Champions de la CONCACAF, une compétition outrageusement dominée par les clubs mexicains.

Newell’s Old Boys (Superliga, Argentine) : en Europe, on connaît le club de la ville de Rosario en partie car c’est le club que supportait un certain Lionel Messi lorsqu’il était petit. Mais c’est avant tout un club historique qui a gagné plusieurs titres de champion national à la fin des années 80 et au début des années 90, disputant même deux finales de la Copa Libertadores (1988, 1992), toutes deux perdues. Objectif ? Permettre au club de retrouver de sa superbe en battant Boca, River et compagnie en championnat, puis enfin lui offrir ce titre en Libertadores. Et pourquoi pas tenter de ramener La Pulga à la maison après quelques saisons dans le jeu...

Rappel : le jeu est gratuit sur la plateforme Steam jusqu’au 1er avril.