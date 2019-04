Mauro Icardi vers l’Atlético de Madrid ?

Mauro Icardi devrait vraisemblablement partir de l’Inter cet été, cela ne fait plus aucun doute. Reste à savoir où s’envolera l’Argentin durant le mercato estival, et pour combien. Le Corriere dello Sport et le Corriere della Sera évoquent ensemble la piste Atlético de Madrid qui se serait réchauffé ces dernières heures, à tel point que les journaux parlent de « premier contact positif » entre l’entourage du joueur et le club espagnol. Pour l’instant, le transfert serait estimé entre 70 et 75 millions d’euros.

Lukaku, Dzeko et Jovic pour l’Inter

Et puisque Mauro Icardi pourrait quitter le club, il faudra le remplacer. La priorité serait donnée au Belge de Manchester United Romelu Lukaku d’après le Corriere dello sport, qui parle d’Edin Džeko en plan B. Le buteur de l’AS Roma est d’ailleurs cité également dans le Corriere della Sera, qui n’évoque pas la piste Lukaku mais qui ajoute en revanche celle menant à Luka Jovic, le Serbe prêté par Benfica à Francfort cette saison.

L’offre qatarie pour l’AS Roma

Toujours en Italie avec le club italien de l’AS Roma qui aurait été approché par un fond qatari, selon le Corriere dello sport. Une offre de 400 millions d’euros aurait même été formulée pour racheter le club de la Louve. Offre refusée par James Pallotta, le milliardaire et entrepreneur américain qui détient la Roma depuis huit ans. Mais l’affaire n’est pas terminée d’après le quotidien transalpin.