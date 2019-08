Guardiola : « nous n’avions pas les moyens »

En Angleterre, le Community Shield se jouait dimanche. Manchester City a une nouvelle fois pris le dessus face à Liverpool, cette fois aux tirs au but (5-4). « Bravo pour City » titre ainsi The Guardian, faisant au passage un petit jeu de mots sur le portier des Sky Blues, Claudio Bravo, auteur d’une solide performance. Mais ce qui fait la Une outre-Manche, ce sont surtout les déclarations de Pep Guardiola à propos d’Harry Maguire. « Nous étions intéressés mais nous n’avions pas les moyens... United peut se le permettre », a-t-il avoué après la rencontre. Forcément, les tabloïds s’en amusent, comme le Daily Star qui titre « Pauvre Pep ». The Sun aussi reprend une partie des déclarations du coach espagnol, et écrit : « Harry va faire de United un rival dans la course au titre ».

L’Inter reprend la pole pour Lukaku

En Italie, le dossier Romelu Lukaku fait encore parler ce lundi. L’attaquant belge est en couverture du Corriere dello Sport qui l’annonce désormais vers l’Inter. La raison est simple, United aurait abandonné les négociations avec Paulo Dybala en vue d’un échange avec la Juve. Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club lombard, serait optimiste quant à la venue de Lukaku, car les Nerazzurri vont faire une nouvelle offre de 80 M€. Le quotidien transalpin rapporte également que Mandzukic pourrait prendre la direction de United, une information provenant du Daily Mail. Le Croate aurait un accord avec les Red Devils. À noter également que Dybala va rencontrer Maurizio Sarri ce lundi, et qu’il pourrait accepter d’aller au PSG ou être dans l’échange avec Icardi, peut-on lire dans le Corriere.

La tentative de la dernière chance pour la Juve

Encore en Italie, la Juventus espérerait toujours faire signer un joueur de Manchester United, mais selon Tuttosport, la nouvelle opération concernerait Paulo Pogba. Fabio Paratici et Pavel Nedved vont représenter les intérêts de la Vieille Dame à Londres, en compagnie de Mino Raiola, l’agent de Pogba. La Juventus aurait une proposition à faire aux Mancuniens. Il s’agirait encore d’un échange mais, cette fois, le joueur de United partirait contre Dybala, en compagnie de Mandzukic qui plaît à United, et de Blaise Matuidi.

