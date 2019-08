Bataille Barça-Real

Qui c’est qui fait la Une des journaux ce mardi ? C’est Neymar évidemment. À commencer par le quotidien catalan Sport qui affirme que le Ney « presse pour partir maintenant ». Le joueur voudrait même « boucler un accord cette semaine ». Oui, mais qui pour récupérer l’enfant terrible du football ? Le journal L’Équipe résume la situation et lance le Clasico pour Neymar. Pour l’heure, ce sera soit le Real Madrid, soit le FC Barcelone. Les deux mastodontes espagnols se livrent actuellement une bataille pour faire revenir le Brésilien en Liga.

Qui a le plus besoin de lui ?

Entre le Barça et le Real, « qui a le plus besoin de Neymar ? » se demande le quotidien As. On imagine le Brésilien à Madrid en duo avec Karim Benzema sur le front de l’attaque. Ce serait aussi une victoire importante pour le mercato de Florentino Pérez et ses rêves de grandeurs, quand on sait qu’il a du mal à faire venir Pogba et Mbappé dans la capitale espagnole. Au Barça, on imagine Neymar dans un trident offensif composé de Messi et Griezmann. Récupérer le crack brésilien à Barcelone pourrait aussi affaiblir un adversaire direct en Ligue des Champions, Paris. Et ne pas en renforcer un autre, le Real Madrid.

Le double jeu agace Barcelone

Quoi qu’il en soit, Neymar joue « double jeu » et cela ne plait pas du tout aux Catalans, d’après le titre du journal Mundo Deportivo. Pour eux, Neymar ne se mouille pas du tout, ni pour dire qu’il souhaite quitter le PSG, ni pour exprimer que sa priorité est de revenir à Barcelone. Tout Barcelone est désormais agacé de cette attitude. Les dirigeants blaugranas attendent de lui qu’il arrête de jouer avec l’intérêt du Real Madrid et qu’il déclare publiquement qu’il privilégie un retour à Barcelone pour faciliter les négociations. Et pour se faire, c’est Lionel Messi qui est appelé à l’aide, d’après Marca. Sa très bonne relation avec son ami Neymar pourrait le convaincre de sortir du silence.

