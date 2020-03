En ce moment, vous avez pu le remarquer, le football ne se passe plus sur les terrains. Il se joue en coulisses pour décider de comment on va terminer la saison, mais aussi dans le marché des transferts. Neymar fait la Une en Espagne et cet été encore, on devrait se diriger vers des transferts de très jeunes joueurs à des prix proprement hallucinants. Dans sa lettre hebdomadaire, les scientifiques du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) ont calculé le prix des jeunes joueurs.

Il convient de préciser que ce classement concerne uniquement les joueurs nés en 2000 ou avant, exit donc Kylian Mbappé né le 20 décembre 1998. Ceux qui peuvent voir l’avenir sereinement d’un point de vue sportif, parce que les joueurs sont jeunes, et financiers, c’est le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, place deux éléments en tête du classement.

Camavinga pluis jeune joueur du top 10

Le premier est britannique, et a été excellent lors du match aller contre le club de Neymar et de Kylian Mbappé. Il s’agit bien évidemment de Jadon Sancho. Le virevoltant ailier est valorisé à 198,5 millions d’euros ! Le second est arrivé au BvB cet hiver contre 40 M€ et affole déjà les grandes écuries européennes. Erling Braut Håland, dont le contrat se termine en juin 2024, a plus que doublé sa valeur et vaudrait aujourd’hui 101 millions d’euros !

Rodrygo Goes, l’attaquant brésilien du Real Madrid, complète ce joli podium avec une valeur estimée à 88,9 M€.Vinicius Junior son compatriote et coéquipier à la Casa Blanca est 4e (73,9 M€) tandis que Callum Hudson-Odoi, le jeune de Chelsea, est valorisé à 72,3 M€. Le sixième est Ferran Torres, du Valencia CF (55, 2 M€). La septième position est pour un jeune joueur français, évoluant à Rennes. Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du SRFC, est le plus jeune joueur de ce top 10 puisqu’il est né en 2002. Il vaudrait à l’heure actuelle 53 M€. Mason Greenwood, Manchester United (50,6 M€), Phil Foden, de Manchester City (50,4 M€) et Moise Kean, transféré à Everton l’été dernier (46 M€), complètent ce top 10.