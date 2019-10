« CR7 jusqu’à la fin »

En Italie, se jouaient ce mercredi des rencontres de Serie A. Et la Juventus a eu très très chaud face au Genoa de Thiago Motta. Ce dernier tenait le match nul jusque dans les derniers instants des arrêts de jeu, mais Cristiano Ronaldo a fini par arracher la victoire à la 96e minute sur penalty. « Il s’en occupe », résume La Gazzetta dello Sport, CR7 toujours décisif se procure et inscrit un penalty, la Juve reprend sa première place poursuit le journal transalpin. Le sauveur de la Vieille Dame fait aussi la Une du Corriere dello Sport met donc à l’honneur le buteur décisif de la rencontre : « ce n’est jamais fini ». Pareil pour Tuttosport qui titre : « CR7 jusqu’à la fin ». À noter également l’expulsion d’Adrien Rabiot à la 87e minute alors qu’il était entré en jeu.

Messi devant Van Dijk et Ronaldo

Du côté de la Catalogne, Lionel Messi fait les gros titres. Le numéro 10 blaugrana est d’ores et déjà le grand favori pour remporter le prochain Ballon d’Or selon Mundo Deportivo. Ce serait son sixième, le journal barcelonais parle ainsi du « Ballon de Messi ». CR7 et Van Dijk sont les deux autres candidats sérieux selon le média, notamment le défenseur des Reds avec sa victoire en Ligue des Champions. La Pulga fait aussi la Une de Sport ce jeudi, qui le qualifie également de « favori au Ballon d’Or ». Le quotidien insiste aussi sur son talent de tireur de coup franc, et explique que depuis 2008, il est devenu de plus en plus fort. Il est aujourd’hui le spécialiste de la décennie selon Sport.

Le Real en met 5 à Leganés

Toujours en Espagne, le Real Madrid jouait hier, et les hommes de Zinedine Zidane ont eux réussi à inverser la tendance en écrasant Leganés (5-0). « Le Real décolle » selon As, qui résume la rencontre avec Rodrygo, qui a ouvert la marque, et Jovic, qui a planté le dernier but, celui de la manita. Auteur d’un match plein, Benzema y est aussi allé de son but, sur penalty. Cette belle victoire fait également la Une de Marca ce jeudi. « Jovic parachève la fête », résume le quotidien ibérique qui ajoute que Karim Benzema a été « brillant » sur le terrain.