Près de 3 socios sur 4 ne veulent pas de Neymar

Du côté de l’Espagne, le retour de Neymar à Barcelone pourrait rencontrer un obstacle de taille. Et pour cause selon Mundo Deportivo, les socios blaugranas sont contres une telle opération. Le journal catalan avance que 71,2% d’entre eux ne souhaiteraient pas voir la star brésilienne jouer de nouveau au Camp Nou. Il s’agirait d’un sondage interne au club catalan. Pas vraiment de très bon augure en vue d’un transfert de Neymar du PSG au Barça. À noter que le transfert qui serait le plus souhaité par les Socios serait celui de Matthijs de Ligt soutenu par 48,8% des socios. En comparaison seulement 3,6% d’entre eux souhaiteraient réellement le transfert de Neymar.

120M€ pour Koulibaly

En Italie, on s’arrache Kalidou Koulibaly. Le défenseur franco-sénégalais plaît à de nombreux clubs en Serie A mais aussi un peu partout en Europe. On se prépare à une bataille entre Manchester City et la Juventus selon Tuttosport, qui met en scène Pep Guardiola et Maurizio Sarri sur sa une : « Je le veux » dit le coach catalan au nouvel entraîneur de la Juve. Mais ce dernier espère bien convaincre son ancien joueur de le suivre à Turin. Il faudra cependant payer le prix fort pour s’offrir les services de Koulibaly puisque le président de Naples, Aurelio De Laurentiis en demanderait 120M€ !

United propose un contrat en or à De Gea

Manchester United change de fusil d’épaule sur le dossier David De Gea. Alors que la tendance semblait plutôt à un départ du portier espagnol, ce dernier pourrait finalement rester à Old Trafford. En tout cas selon The Sun, les discussions ont repris entre les Red Devils et De Gea au sujet d’une prolongation. Au cours de la saison, ils avaient déjà fait une proposition à environ 300 000 Livres Sterling par semaine pour le gardien de la Roja. Mais United serait prêt à faire une nouvelle proposition de revalorisation salariale avec cette prolongation de contrat. D’après The Sun, on parlerait cette fois d’un salaire de 350 000 Livres par semaine, soit environ 1,5 M€ par mois.

