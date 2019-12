Le théâtre du Châtelet a été ce lundi soir le cadre du sixième sacre de Lionel Messi. La star du FC Barcelone et de l’Argentine a en effet décroché le Ballon d’Or France Football 2019 pour 7 petits points, au détriment de Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas). Et pourtant, le défenseur central néerlandais est le joueur qui a terminé le plus souvent en tête des classements des 176 votants cette année (69 fois contre 61 pour la Pulga). Cela n’aura pas suffi...

Cristiano Ronaldo, troisième, aura lui terminé en tête de 17 classements à égalité avec Sadio Mané, quatrième. Au rayon des surprises, le Sri Lanka et son journaliste Hafiz Marikar du Daily News sont les seuls à avoir placé Trent Alexander-Arnold en tête de leur top 5. Un choix étonnant, même si le latéral droit a réalisé une année exceptionnelle avec les Reds et l’Angleterre, avec des passes décisives à la pelle et un corner contre le Barça en demi-finale de Ligue des Champions retour qui reste dans toutes les mémoires.

Mbappé deux fois premier !

Kylian Mbappé, champion de France et meilleur buteur de Ligue 1, a lui aussi été élu premier par deux votants : la Slovénie (Andrej Stare de RTV Slovenija) et le Kirghizistan (Taras Hlypenko de Sport.kg) ! L’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France a également été placé deuxième par de nombreux jurés : le Tchad, le Mozambique, l’Érythrée et la Bolivie. La Turquie, le Luxembourg, la République Tchèque, les Bermudes et Andorre ont eux mis le Tricolore sur la troisième marche de leurs podiums.

Des résultats assez étonnants lorsque l’on sait que l’intéressé lui-même, 6e du classement final, ne se serait pas mis sur le podium. « Le podium ? Même moi je ne me mettrai pas dedans. Donc je vous le dis, je suis honnête », avait-il lancé, misant sur Messi pour le titre final. Le nez creux. Seuls deux jurés ont eu le top 5 dans l’ordre : les Seychelles et la Nouvelle-Zélande. Enfin, le Kazakhstan et Geniy Tulegenov ont placé Eden Hazard, certes convaincant avec Chelsea mais encore en dedans depuis son arrivée au Real Madrid, sur la 2e marche de leur podium. Les goûts et les couleurs...