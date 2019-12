En soulevant la Coupe du Monde l’an passé, la France avait réussi à placer 7 de ses représentants dans le top 30. Luka Modric avait résisté à cette vague bleu-blanc-rouge en remportant le trophée du Ballon d’Or devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. La donne sera bien différente pour l’édition 2019 car Lionel Messi, Virgil van Dijk et Sadio Mané apparaissent comme les trois grands favoris. L’Argentin tentera de glaner son sixième Ballon d’Or, ce qui serait un record absolu, alors que les deux joueurs de Liverpool n’ont jamais terminé sur le podium. Une première se dessine pour les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Réponse après 22h...

La cérémonie qui se tient au théâtre du Châtelet à Paris ne récompensera pas seulement le Ballon d’Or. Le trophée Lev Yachine sera attribué au meilleur gardien. Alisson Becker est pressenti pour remporter ce prix mais attention à Jan Oblak, Marc-André ter Stegen ou encore Ederson. Le Ballon d’Or féminin sera également remis pour la deuxième fois de l’histoire seulement. La Lyonnaise Ada Hegerberg devra probablement rendre son trophée pour le laisser à l’Américaine Megan Rapinoe, grande figure du football féminin qui s’est imposée sur la scène médiatique cet été en remportant la Coupe du Monde. Enfin, le meilleur jeune de moins de 21 ans sera récompensé du prix Kopa. Joao Felix et Matthijs de Ligt sont les favoris.

Le fil de la soirée :

21h47 : la soirée se termine avec des derniers mots de Drogba et une photo collector de Messi en compagnie de ses six Ballon d’Or.

Can you believe this ?! Six #ballondor for Lionel Messi How much more to come ? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

21h40 : et voici le classement final avec Sadio Mané qui termine 4, Cristiano Ronaldo est 3e et c’est Virgil van Dijk qui est second, derrière le vainqueur Lionel Messi.

21h30 : le verdict arrive ! Didier Drogba va en faire l’annonce et c’est Lionel Messi qui est sacré Ballon d’Or 2019.

21h19 : c’est l’heure de l’annonce des finalistes du Ballon d’Or 2019. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mané et Virgil van Dijk se disputent le précieux trophée.

21h12 : sans surprise, c’est Megan Rapinoe qui rafle le deuxième Ballon d’or de l’histoire du football féminin. L’Américaine devance la Lyonnaise Lucy Bronze et une autre championne du monde Alex Morgan.

21h07 : le vainqueur du trophée Yachine Alisson Becker termine 7e au classement du Ballon d’Or. Kylian Mbappé est 6e, une place derrière Mohamed Salah, qui est 5e.

21h03 : des mains de Robert Lewandowski, Alisson Becker a reçu le trophée Yachine. Le gardien brésilien de Liverpool devance Marc-André ter Stegen et son compatriote Ederson.

20h58 : le trophée Lev Yachine va être remis très prochainement mais avant cela, on assiste à une petite vidéo montrant les exploits du portier soviétique, qui rappelons le est le seul gardien a avoir remporté le Ballon d’Or. C’était en 1963.

20h50 : le selfie du soir... pour le moment.

20h47 : la suite du classement du Ballon d’Or. On vient de dévoiler trois nouveaux noms. Riyad Mahrez termine 10e. Il devance son coéquipier Bernardo Silva 9e et Robert Lewandowski (8e).

20h45 : Matthijs de Ligt remporte le trophée de meilleur jeune joueur. Il devance Jadon Sancho et Joao Felix, et succède à Kylian Mbappé.

20h42 : le trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, va être remis dans quelques instants.

20h39 : bon Didier Drogba s’improvise humoriste mais les auteurs n’étaient sans doute pas très inspirés car les vannes tombent à l’eau. Ça commence pas très bien...

20h35 : qui succédera à Luka Modric ? Lionel Messi, Virgil van Dijk ou Sadio Mané sont les favoris.

Qui va succéder au Croate Luka Modric, Ballon d'Or 2018, présent au Théâtre du Châtelet ? #AFP #BallonDor pic.twitter.com/Ak1yXDcXDX — AFP Sports (@AFPSport) December 2, 2019

20h30 : cette fois c’est parti pour la 64e cérémonie de remise du trophée du Ballon d’Or. Didier Drogba et Sandy Heribert animent cette soirée 2019.

20h22 : rappelons qu’il y a un absent de marque ce soir en la personne de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or, qui ne devrait donc pas l’emporter, a préféré se rendre à Milan où l’attend le trophée de meilleur joueur de la Serie A 2018-2019. L’an passé déjà le Portugais avait décliné l’invitation.

20h20 : le théâtre du Châtelet se remplit. Le temps que les derniers convives prennent place, la cérémonie devrait débuter d’ici cinq minutes.

20h15 : en attendant le début de la soirée, voici un rappel des dix derniers joueurs encore en lice pour le trophée 2019. On retrouve Alisson Becker (Liverpool/Brésil), de Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne), Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie), Sadio Mané (Liverpool/Sénégal), Kylian Mbappé (PSG/France), Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal), Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), Bernardo Silva (Manchester City/Portugal) et Virgil Van Dijk (Liverpool/Pays-Bas).

20h13 : la star de la soirée est arrivée. Il s’agit du Ballon d’Or qui est montré aux photographes avant de rejoindre la salle principale.

20h07 : dans son beau costume, Marquinhos a le sourire au micro de L’Equipe. « Bien sûr c’est une fierté d’être là. C’est la première fois pour moi d’être appelé ici pour cette cérémonie. Ça me fait très plaisir. Mbappé ? Je pense que la concurrence est très forte, il peut avoir prochainement ce ballon et le ramener à la maison. Neymar ? Oui il va faire une saison exceptionnelle j’en suis sûr. »

20h05 : le PSG arrive à son tour avec les présences de Kylian Mbappé et Marquinhos. Le Brésilien a terminé 28e de ce classement alors que le Français est membre du top 10.

20h04 : c’est d’ailleurs la première fois depuis 2005 qu’aucun joueur du Real Madrid n’est présent dans le top 10 du Ballon d’Or. Eden Hazard est 13e au classement, Karim Benzema est lui 26e.

20h01 : le lauréat l’an dernier Luka Modric vient de débarquer sur le tapis rouge. Le Croate est beau joueur car il n’est même pas dans le top 30.

The 2018 Ballon d'Or Winner is here ! Luka Modric #ballondor pic.twitter.com/bI9WgjnycB — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

19h55 : Jacques-Henri Eyraud est également présence ce soir. Le président de l’OM a accordé une courte interview à L’Equipe. « Cette soirée, c’est la reconnaissance de l’excellence. J’ai vu le match de Messi hier (victoire du Barça 1-0 sur la pelouse de l’Atlético avec un but de l’Argentin), c’est vraiment un talent exceptionnel. Ils sont tous talentueux ce soir ici. »

19h52 : les Lyonnaises sont aussi très bien représentées avec les présences notamment de Wendie Renard, Amandine Henry ou encore Ada Hegerberg, tenante du titre du Ballon d’Or féminin. Jean-Michel Aulas est lui aussi monté à Paris.

19h50 : la délégation de la Juventus, incarnée par le défenseur Matthijs de Ligt et Pavel Nedved, le vice-président, est arrivée à Châtelet. Le duo de présentateurs Sandy Heribert et Didier Drogba est aussi arrivé.

C’est maintenant la délégation de la Juventus qui arrive, avec Matthijs De Ligt et Pavel Nedved.#ballondor pic.twitter.com/DJayckz8JW — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 2, 2019

19h46 : Dusan Tadic vote Virgil van Dijk ! Le Serbe a évolué avec le défenseur néerlandais du côté de Southampton. Il a également joué avec De Jong et De Ligt à l’Ajax la saison dernière.

19h43 : la délégation du Barça est déjà arrivée en force. Griezmann, Ter Stegen, De Jong et Lionel Messi, l’un des grands favoris du soir sont tous arrivés en compagnie de certains dirigeants comme Eric Abidal, le secrétaire technique, et Josep Maria Bartomeu, le président du club.

Bonjour Paris ! Notre arrivée dans la Ville- Lumière. #BallonDor pic.twitter.com/gv0RDfjRVy — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 2, 2019

19h40 : alors que les invités arrivent au compte-gouttes au théâtre du Châtelet, la soirée a déjà débuté puisque les 20 derniers du top 30 ont déjà été dévoilés. Voici le classement à l’heure actuelle.

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)

19h37 : bonsoir et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre la cérémonie en direct du Ballon d’Or avec nous.