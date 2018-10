Marcelo voudrait quitter le Real Madrid

En Italie, Tuttosport reparle de l’attirance de Marcelo pour la Vieille Dame. D’après le quotidien transalpin, il veut aller à la Juve. Le latéral gauche aurait même déjà annoncé ses intentions au Real Madrid. Il souhaiterait ainsi rejoindre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo à Turin en janvier. Et toujours selon les informations de Tuttosport, son achat pourrait être financé par la vente d’Alex Sandro.

Icardi, ce héros

Dans le reste de la presse italienne, c’est évidemment le derby milanais qui fait la une. Et l’homme du match n’est autre que Mauro Icardi. Il a délivré l’Inter à la 92e minute, alors que le score était toujours de 0-0. « Le baiser d’Icardi », titre ainsi le Corriere dello Sport. Et pour la Gazzetta dello Sport, c’était même l’« Icarderby » ! Grâce à son homme providentiel, l’Inter se replace sur le podium alors que les voisins rossoneri eux restent à la 12e place.

Sarri réclame plus de respect pour Mourinho

Du côté de l’Angleterre, Maurizio Sarri prend la défense de José Mourinho comme le rapporte le Sun. Il a demandé aux supporters de Chelsea de donner plus de respect à l’entraîneur portugais, qui a tout de même remporté 3 titres avec les Blues. « Mourinho a gagné ici et je pense que nous devons le respecter, comme tous ceux qui ont remporté des trophées pour le club », a déclaré le nouveau coach de Chelsea. Après les événements de ce week-end, tout semble donc oublié et pardonné.