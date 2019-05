Icardi a choisi la Juventus

En Italie, on parle mercato. Ce vendredi, la star de l’Inter Mauro Icardi fait la une de la Gazzetta dello sport. Plus vraiment en odeur de sainteté en Lombardie, Icardi aurait choisi son prochain point de chute, ou en tout cas la destination où il aimerait atterrir la saison prochaine. Il s’agit de la Juventus. « Madame Icardi... Et ce n’est pas Wanda », titre la Gazzetta dello sport. D’après le journal transalpin, c’est donc chez la Vieille Dame que l’international argentin veut jouer à l’avenir. Mais c’est bien l’Inter qui dictera ses conditions de départ, prévient le média.

De Rossi : « Ils m’ont chassé »

Toujours dans la presse italienne, Daniele De Rossi fait la couverture du Corriere dello sport. La légende de l’AS Roma a annoncé qu’il quitterait la Louve à la fin de la saison, après y avoir joué l’ensemble de sa carrière. Mais comme le rapporte le quotidien transalpin, il s’agirait plutôt d’un divorce que d’un départ à l’amiable. Dans un enregistrement audio envoyé à un proche qui a fuité, Daniele De Rossi explique que son départ est uniquement la volonté de la direction du club romain. « Ils m’ont chassé », affirme le milieu de terrain italien. Lorsque De Rossi a appris que le club ne souhaitait pas le prolonger, il aurait proposé un drôle de contrat à l’AS Roma. Une rémunération baséee sur sa présence ou non sur le terrain, avec un chèque de 100 000 euros par match joué. Il s’agissait en fait d’une blague, mais les dirigeants lui auraient répondu que c’est justement ce que voulait lui offrir le club. De Rossi aurait alors refusé cette proposition tardive, qui est arrivée après une longue période de silence entre les deux parties. Trop longue pour le joueur.

City fera appel devant le Tribunal Arbitral du Sport

En Angleterre, Manchester City est visé par une enquête de l’UEFA. Les Citizens pourraient être expulsés de la prochaine Ligue des Champions, à cause d’une surévaluation des contrats de sponsoring, et donc d’un non respect du Fair Play Financier. Le club anglais serait furieux, d’après le Daily Express, il est prêt à livrer bataille. City serait déterminé à faire appel de toute sanction qui sera prise à son encontre. Si sanction il y a, explique le quotidien anglais, les dirigeants des Citizens feront appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, et ils sont convaincus de sortir vainqueurs de cette bataille judiciaire.