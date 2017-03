Prié de changer d’air cet hiver, Romain Alessandrini, l’ailier gauche de l’Olympique de Marseille, effectuait le grand saut, traversait l’Atlantique puis les États-Unis pour rejoindre les Los Angeles Galaxy, l’ancienne formation de David Beckham. Avec son statut de joueur désigné, c’est-à-dire un joueur qui est une règle d’exception au plafond salarial de la Major League Soccer nord-américaine (MLS), inutile de dire que l’enfant des Chartreux était très très attendu.

Ce samedi soir, son équipe recevait sur sa pelouse du StubHub Center le FC Dallas. Alessandrini était bien évidemment titulaire au poste d’ailier gauche du 4-4-2 concocté par Curt Onalfo, technicien de l’équipe californienne. Le Français, lui, a passé 87 minutes sur la pelouse et n’a pas été décisif, de plus, son équipe s’est incliné deux buts à un ce qui n’a pas manqué de faire réagir même s’il s’est défendu après la rencontre : « j’ai fait une bonne première période. La deuxième mi-temps a été un peu difficile physiquement. Je pense que j’ai besoin de faire étape par étape. Je suis vraiment déçu du résultat parce que nous avons beaucoup d’attente pour cette saison. Nous devons gagner les matchs à domicile parce qu’ils sont les plus importants », a-t-il expliqué aux reporters sur place.

Sauf que les supporters et les observateurs n’ont pas pour habitude d’être patients. Par exemple, dans sa notation des joueurs, le LAG Confidential n’a pas été tendre avec l’ancien Olympien. Classant les joueurs par barème (bon, passable, pauvre), le blog californien a mis Alessandrini dans la catégorie la plus basse avec cette explication : « pas assez bon de la part du nouveau joueur désigne et pas assez créatif. Franchement décevant, il a lutté pour trouver le jeu et a essayé de forcer beaucoup de passes. Lui et Pedro ont un total de 18 passes (dont 10 pour Alessandrini, ndlr) manquées. Il a besoin d’arrêter de faire des appels téléphonés - Bienvenue en MLS ».

Testing. Testing. Is Alessandrini still in the game ? — James Barragán (@James_Barragan) 4 mars 2017

Mais les Twittos n’ont pas non plus été tendres avec le joueur à commencer par les journalistes qui suivent les Los Angeles Galaxy. James Barragán, reporter qui suit le Dallas FC tweetait : « test. Test. Alessandrini est-il encore sur le terrain ? ». Karl Matchett, un journaliste qui suit aussi la MLS se posait des questions : « débuts décevants pour le nouveau joueur désigné de LA Romain Alessandrini. N’a pas vraiment été impliqué dans la seconde période et n’a pas été très incisif dans ses passes ». Il convient toutefois de nuancer tant l’ancien Marseillais n’a pas ou presque pas joué lors de la première partie de saison avec l’OM et ce n’était que son premier match. Il lui reste toute une saison pour prouver qu’il mérite le rôle qu’on lui a donné à Los Angeles.