« Kean s’en occupe »

En Italie, le jeune Moise Kean continue de faire parler de lui. L’attaquant de 19 ans a offert la victoire à la Juve hier contre Empoli, avec le seul but de la rencontre. « Kean s’en occupe », titre le Corriere dello sport. Décidément tout va comme sur des roulettes pour le petit Moise en ce moment, après ses deux premiers buts avec la sélection italienne, il porte son équipe sur ses épaules en l’absence de Cristiano Ronaldo. Un sacré changement pour ce joueur qui était prêté au Hellas Vérone l’an passé. Tuttosport fait également sa une sur le prodige italien, « Kean et Juve : Je m’en occupe » titre le quotidien transalpin.

Encore un record pour Messi

Toujours en Espagne, Lionel Messi entre un peu plus dans l’histoire du Barça et de la Liga en général. Hier la Pulga a une nouvelle fois porté son équipe. Victoire 2-0 contre l’Espanyol, grâce à un doublé de Messi. L’Argentin passe déjà la barre des 40 buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais surtout il devient le joueurs ayant connu le plus grande nombre de victoires dans l’histoire du championnat espagnol à égalité avec un certain Iker Casillas avec 334 matchs remportés en Liga. « Il est le patron de la Liga » selon Mundo Deportivo. Pour le journal Sport, c’est « un génie et une star » !

Zidane « ouvre la porte à Pogba »

En Espagne, surprise, on parle encore de Paul Pogba au Real Madrid ! Cette fois les journaux mettent en avant les déclarations de Zinédine Zidane à propos du milieu de Manchester United. En conférence de presse hier, l’entraineur du Real a avoué qu’il adorait la Pioche : « Paul Pogba me plaît beaucoup, je le connais personnellement. C’est un joueur qui apporte beaucoup, peu d’entre eux font ce qu’il fait. Il sait comment défendre, attaquer. Il sait tout faire sur le terrain », a déclaré Zidane, avant d’ajouter : « Il m’a toujours dit, que Madrid était le club qui l’intéressait beaucoup. Et si c’est possible un jour, après son expérience à Manchester United, il pourra venir au Real Madrid. Pourquoi pas. » Forcément, cela fait les gros titres ce dimanche matin « Il ouvre la porte à Pogba », d’après Marca. « Zidane prend la défense de Pogba », pour As.