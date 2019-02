« Je voulais dans un premier temps retrouver un équilibre au niveau de mon corps, après toutes mes blessures aux chevilles. Il fallait aussi travailler sur tout ce qui est cicatrices liées à mes nombreuses blessures musculaires. Ensuite, il y a de la réathlétisation, de la préparation physique. Il y a un protocole à suivre, des étapes à franchir. Pour l’instant, je m’en tiens à cela et je verrai ce que je ferai ensuite. Me revoir sur les terrains en 2019 ? Oui, je l’espère. » Ces déclarations d’Abou Diaby datent du 26 décembre dernier seulement sur l’émission Dimanche de Foot sur la télévision ivoirienne RTI.

Les choses ont changé en deux mois car l’ancien joueur d’Arsenal a affirmé qu’il prenait finalement sa retraite. Invité de SFR Sport ce lundi soir, l’international français (16 sélections, 1 but) a décidé de faire une croix sur sa carrière de joueur, à seulement 32 ans. « Je mets un terme à ma carrière professionnelle. Il était temps à un moment donné. Depuis un certain nombre d’années, c’était difficile pour moi de revenir avec pas mal pépins physiques. Il fallait se poser les bonnes questions. Le corps ne suivait plus » explique-t-il.

Les blessures ont finalement eu raison de lui

« C’est une décision difficile. Se retirer comme ça, c’est un chapitre qui se ferme mais un nouveau s’ouvre aussi. C’est une décision mûrement réfléchie et je suis très à l’aise avec ça. Après Marseille (en 2017, ndlr), je me suis donné un an pour avoir la chance de revenir mais ça s’est avéré plus compliqué que je ne le pensais et j’ai décidé d’arrêter. Même dans mon quotidien j’étais gêné. En partant de là, il fallait prendre une décision et la bonne. Aujourd’hui, j’aspire à entreprendre, à revenir dans le monde du foot aussi un jour. J’ai les idées claires » a conclu le joueur sur le plateau de Footissime.

Annoncé par Laurent Blanc en personne comme le joueur type du 21e siècle, le milieu de terrain aura finalement le joueur le plus souvent blessé de notre ère. Plus de 2400 jours sur le flanc, 20 blessures sérieuses qui lui ont parfois fait manquer des saisons entières, on en oublierait presque à quel point Diaby était l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Malheureusement son corps ne l’a jamais laissé tranquille que ce soit à Auxerre (2004-2006), Arsenal (2006-2015), l’OM (2015-2017) ou en équipe de France (2007-2012). Il avait d’ailleurs connu sa première sélection face à la Lituanie le 24 mars 2007, le même jour qu’un certain Lassana Diarra, qui a lui aussi annoncé sa retraite jeudi dernier.